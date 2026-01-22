夕食会での意外な出来事

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は24日（同25日）、全米野球記者協会（BBWAA）のニューヨーク支部が主催する夕食会に参加。その模様を中継した米専門ポッドキャスト番組「ファウル・テリトリー」のホストを務める元メジャー戦士は、舞台裏で大谷と思わぬ交流があったことを伝えている。

BBWAAディナーの中継番組内で大谷との交流を振り返ったのは、番組ホストを務めるメジャー通算2043安打のAJ・ピアジンスキー氏。「実は2回も会ったんだ。本当に運が良かった」と話した。この日、大谷の通訳を担っていたのはマット日高氏。かつて福留孝介氏の通訳を務めていた人物で、ホワイトソックス時代にチームメートだったピアジンスキー氏も良く知る人物だった。

日高氏は立ち入り禁止の部屋にいたそうで、周囲には「そこは入れないよ。止められるよ」と言われたピアジンスキー氏だったが「いや、俺は入るよ」と気にせず。部屋には大谷と日高氏、そしてタイガースのタリク・スクーバル投手がいたようだ。

自由奔放な男も、大谷にいきなり話しかけるのは気が引けた様子。まずはスクーバルに「やあ、元気？」と声をかけ、その後に日高氏にも挨拶。大谷とも交流できたという。「ショウヘイが握手してくれて、『どうも、はじめまして。おめでとうございます。またステージで会いましょう』と言ってくれた。とてもナイスガイだった」と振り返った。

その後、大谷と写真を撮りたかったピアジンスキー氏は、式典前に元メッツのジョン・フランコ氏と一緒にお願い。撮影に応じてくれたという。「ショウヘイとセルフィーを撮ったことがあると言える人はどれだけいるか？って話だよね」と自慢げだった。



（THE ANSWER編集部）