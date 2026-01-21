タレントのマツコ・デラックスが２６日放送のＴＯＫＹＯ ＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）に曜日コメンテーターとして生出演。「子供の同級生の親がみんな若く見える」という主婦の言葉に私見を述べる一幕があった。

この日の「日刊ＢＩＮＫＡＮランキング」のコーナーでは、ある３７歳の主婦の「子供が小学５年なんだけど、明らかに４０代に見える保護者がいない。３０代か、もしかしたら２０代みたいな若い夫婦も。自分よりみんな若く見えてしまう。地方に住んでるから結婚や出産が早いママが多いのかも」というネットへの投稿記事を紹介。

この件についてマツコは「若く見えるだけだと本質が分からないよね」とポツリ。

「どう見ても５０代のババァなんだけど、すごく若く見えるわねと、本当にこの人、３０くらいかしら？って若く見える２種類があるじゃん。これは、どっちなんだろうね？って」と話すと「最近、みんな、きれいにしてるから若くは見えるじゃない？ 昔より。昔なんて５０なんて死に損ないのババアみたいな感じだったじゃない？」と続けると「今はこんなだよ」と隣に座る４８歳の若林史江さんを指さし、その若々しいルックスを指摘。

「地方ってのも、どの程度の地方か分からないけど、本当の地方だったら、そりゃ、みんな１人目を２０代で絶対、産むからさ。そりゃ若いよね」と続けていた。