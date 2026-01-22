timelesz、AD考案“会議なし”新ゲームに挑戦 先輩ディレクターがうらやむ盛り上がりに
8人組グループ・timeleszが出演するフジテレビ系バラエティー『タイムレスマン』（毎週火曜 深0：15）が、27日深夜に放送される。
【写真】以前はこんな企画も…東京湾で潮干狩りに奮闘した松島聡＆寺西拓人
同番組は、佐藤勝利、菊池風磨、松島聡、寺西拓人、原嘉孝、橋本将生、猪俣周杜、篠塚大輝のtimeleszメンバーが、「とにかく何事にも全力で、汗をかく！」を合言葉に、全員一丸となり、それぞれの個性を発揮しながら、さまざまなロケ企画を展開する、涙あり、笑いあり、そして“汗”ありの痛快バラエティー。今回の放送は、「ADさんたちが持ってきたゲームをやってみよう（会議ゼロ）」と題し、番組のAD（アシスタントディレクター）たちが考案した新ゲームにメンバーが挑戦する。
バラエティー番組では一般的に、ディレクターと構成作家が中心となって会議をしっかり重ね、企画を決定することが多く、ADはそのサポート役に徹する。しかし、同番組では、“ある事情”によって、会議もままならない状況に。そこで今回実施するのが、緊急企画「ADさんたちが持ってきたゲームをやってみよう（会議ゼロ）」。若きADたちが、「絶対に盛り上がるからメンバーにやってほしい！」という新ゲームを１人１個ずつ持ち寄り、そのまま実践するチャレンジングな新企画となる。
timeleszは、“会議ゼロ”で持ち込まれたゲームに不安を抱えながら、プレーを開始。まずチーフADは、アメリカを中心にSNSで注目を集めているという「ホイットニー・ヒューストン チャレンジ」をプレゼンし、続くセカンドADは、ドイツ発祥の「釘打ちゲーム」、新人ADは、“ダマし合い×一筆書き”の推理ゲーム「一筆人狼ゲーム」を紹介する。最初は半信半疑のメンバーだったが、プレーするうちに次第に熱中し始め、いつしか先輩ディレクターたちがうらやむほどの盛り上がりに。持ち前のキャラクターを発揮するtimeleszの奮闘ぶりも見どころとなる。
