ドジャース・山本由伸投手（２７）が、前回大会に続いてＷＢＣ日本代表メンバーに選出された。“世界一”の男は「再び日の丸を背負うことに、身が引き締まる思いです。ＷＢＣを戦うためのコンディションを作るために、このオフにしっかりとトレーニングを積んできました」と言葉に力を込め、強い意気込みを示した。

大谷ら過去最多８選手の大リーガーが侍ジャパン入りする豪華メンバーの中でも山本は別格だ。井端監督は「日本でもトップの投手であるのは間違いない。日本のエースとして投げるところで、勝てるピッチングをしてもらえれば」と大きな期待を口にしており、台湾との１次リーグ初戦となる“開幕投手”の最有力候補にも名前が挙がる。

昨年はワールドシリーズ連覇の“主役の座”に君臨した。同シリーズでは第６戦で先発し、第７戦にはリリーフ登板。大車輪の働きで３勝をマークしてＭＶＰに輝いた。その疲労も不安視されてきた。ドジャースのロバーツ監督は昨年１２月に山本のＷＢＣ参加について「特に山本に関しては、シーズンを見据えて慎重になる必要がある」と語っていたが、本人の強い意志の通りに国際大会への出場が実現した。

オリックス時代の前回２３年もＷＢＣに出場し、世界一に貢献した。１次リーグのオーストラリア戦で先発し、４回を１安打８奪三振無失点に抑えて勝利投手。準決勝のメキシコ戦では２番手で登板した。今回も当然、世界一連覇を狙う。山本は「素晴らしいチームメート、頼もしいスタッフの皆さんと一丸となって、一番を目指します」と力強く宣言。メジャーを代表する右腕が、侍をけん引する。