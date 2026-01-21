国民的アイドルグループ・嵐が２６日、約６年ぶりの新曲となるデジタルシングル「Ｆｉｖｅ」を３月４日にリリースすることを発表した。５月３１日にＣＤシングルとしてもオンライン限定で発売されることも決定。３月から始まるラストツアー「ＡＲＡＳＨＩ ＬＩＶＥ ＴＯＵＲ ２０２６ Ｗｅ ａｒｅ ＡＲＡＳＨＩ」に向けて、５人がグループとして本格的に動き出した。

嵐のファンクラブサイトなどで、「うれしい」サプライズが届いた。５人は並んで動画に登場し、リーダーの大野智（４５）が「３月４日に嵐の新曲『Ｆｉｖｅ』をデジタルシングルとして配信リリースすることが決定しました」と元気な声で明かした。

新曲リリースは２０２０年１０月３０日発売の「Ｐａｒｔｙ Ｓｔａｒｔｅｒｓ」以来、実に１９５１日ぶりとなる。松本潤（４２）は「久しぶりで、懐かしかった」としみじみ。二宮和也（４２）は「あっという間でした」と、メンバーごとだった今回のレコーディングを振り返った。

相葉雅紀（４３）は楽曲についても触れ、「歌詞もよかった。しみるよな」と絶賛。大野は約５年ぶりのレコーディングだったようで「声、出ました！変わらぬ美声が出ました」と笑った。完成した曲を聴いた櫻井翔（４４）は「わぁ『嵐』だって感動した」と“らしさ”のある楽曲だと明かすと、松本も「嵐だ！って思うよね。嵐、これだ」と同調した。

５人が春らしい装いで並び立つ新たなアーティスト写真も公開。ラストツアーは３月１３日に札幌・大和ハウス プレミストドームで開幕し、東京ドーム、バンテリンドームナゴヤ、みずほＰａｙＰａｙドーム福岡、京セラドーム大阪の五大ドームを巡って５月３１日に東京ドームへ再び戻り、全１５公演をもって活動終了するスケジュールであることからも「Ｆｉｖｅ」がラストシングルになるとみられ、初日の札幌でお披露目されそうだ。

嵐は２０年１２月３１日に生配信ライブを開催し、同日放送された「第７１回ＮＨＫ紅白歌合戦」に中継で出場。その日をもって活動休止した。個々の活動は継続している状態で、昨年末には「紅白歌合戦」などへの出場も期待されたが実現しなかった。休止以降、ファンへのメッセージなど以外ではグループでの動きがなかったが、ラストツアーに向けて再び“Ｆｉｖｅ”で進み出した。

◆活動再開発表後の嵐

▽２０２５年５月６日 ２６年５月３１日での活動終了を発表。同日にラストツアー決定と活動再開を発表。

▽同７月１日 二宮和也がカバーアルバム「○○と二宮と２」リリース。

▽同７月９日 相葉雅紀が主演するテレビ朝日系ドラマ「大追跡〜警視庁ＳＳＢＣ強行犯係〜」放送開始。

▽同７月１２日 櫻井翔が主演する日本テレビ系ドラマ「放送局占拠」放送開始。

▽同７月１３日 松本潤が主演するＴＢＳ系ドラマ「１９番目のカルテ」放送開始。

▽同８月２９日 二宮和也の主演映画「８番出口」公開。

▽同１０月１９日 デビュー日である１１月３日に５人での生配信を行うと発表。

▽同１１月３日 デビュー記念日にファンクラブ向けに５人そろっての生配信。

▽２６年１月２６日 約６年ぶりの新曲となるデジタルシングル「Ｆｉｖｅ」を３月４日にリリースすることと、５月３１日にＣＤも限定発売することを発表。