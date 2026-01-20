阪神の高橋遥人投手（３０）が２６日、兵庫県尼崎市の日鉄鋼板ＳＧＬスタジアムで自主トレを行い、“ＧＡＣＫＴ流”のダイエットで一番大好きなコーラを我慢して、減量に成功したことを明かした。一段とスリムになったボディーで具志川キャンプから開幕ローテ争いへ割って入る。

高橋は今年、ある大きな決断をしていた。「ジュースはマジで好きですね。飲まなくなって２６日目です」。毎日飲んでいたコーラを元日から断ったという。すでに効果が出ており、昨年末に比べて約５キロの減量に成功した。「習慣化されてきているので順調だと思います。続けていきたい」と手応えをにじませた。

コーラ断ちを始めたきっかけがあった。「ＹｏｔｕｂｅでＧＡＣＫＴさんが２６歳から米１回も食ってないって言ってて。一番好きなものが米だから、一番好きなものをやめたって。２番目、３番目に好きなものをやめても意味ないって」。大物アーティストの考えに感化され、年末を境にコーラと決別した。

この日はキャッチボールで体を動かし、シャープになった体で動きやすさを実感した。キャンプは具志川スタート。「場所はあまり関係ないかな。投げろって言われたら投げられる状態にしていきたい。競争に入っていけるように頑張りたい」。“一流”の投球を披露する準備は整った。