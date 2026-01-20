３月開催の第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に向けて野球日本代表・侍ジャパンの井端弘和監督（５０）が２６日、都内で会見を行い、代表メンバー２９人を発表した。すでに発表済みの１９人に加え、米大リーグのカブス・鈴木誠也外野手（３１）、ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）、ホワイトソックス・村上宗隆内野手（２５）ら１０人を選出。前回発表された阪神・佐藤輝明内野手（２６）も含め強打を誇る４番候補が集結。井端監督は「みんなが４番候補」と史上最強打線完成へ自信をにじませた。選手登録枠は３０人で、残る１人は決定次第発表される。

−メジャーリーガーが多い選出。早めに合流する選手はいるか。

「まずは自分の調整が大事。名古屋では一応、集合してほしい、実戦は大阪からになると思う。そこに向けて万全で来てほしい」

−投手に球数制限あるが、リリーフ含め運用は。

「先発を立てても球数がある。第２（先発）、第３（先発）までイメージをしている。その後、中継ぎにつなげれば」

−クローザーは。

「まずは見てみないと分からないし、八回、九回、みんな経験がある投手なので。その中で最初は３連戦なので３連投はないし、うまくバリエーション考えていこうかなと」

−初出場の曽谷、小園、北山の選出理由は。

「小園選手は自分が（監督に）なってからずっと大会に来てもらって、すべての大会で活躍してくれた。すごくいてくれると助かる選手。曽谷投手は昨年の秋の強化試合であれだけのピッチングを見せてくれた。ＭＬＢ球の対応も呼んだ選手の中で一番だった。北山投手も小気味いいピッチングでコントロールもいい」

−各国メジャーリーガーも多いが、そのあたりで意識する部分は。

「前回大会に比べて素晴らしい選手が出てくれるというところでは、日本のレベルがどれだけ上がったかを試せるチャンスかなと思う。そこでまた勝ちたいな、という気持ちでしかない」

−岡本は一、三塁に左翼も守れるが。

「まだ１人選べていないというところではその可能性はある。非常にストレートの強いバッター。速いボールというところでは投手にうまく対応してくれると思う」