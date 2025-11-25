大相撲の大関安青錦（２１）＝安治川＝が、白鵬と双葉山に続いた初場所での新大関優勝から一夜明けた２６日、都内で会見を行った。綱とりがかかる春場所（３月８日初日、エディオンアリーナ大阪）で再び“双葉山ロード”に挑むにあたり、“相撲の神様”と称された先人への敬意を口にした。朝青龍を上回る超スピード出世を狙う。

以下、安青錦との一問一答。

◇ ◇

−新大関での違いは。

「いつもより長く感じた。初日は一番緊張した」

−初優勝との違いは。

「初優勝はうれしいだけ。２回目はほっとした気持ちもあった」

−横綱はどんな存在か。

「なってみないと分からない」

−表彰式で君が代を歌っていた。

「練習したけど、まだ完璧じゃない。もう少しきれいに歌えるように頑張りたい。日本で生活する上で知っていた方がいいと思った。（歌詞の意味は）勉強中です」

−ウクライナに連絡は。

「両親はすごく喜んでいた。おめでとう、相撲に興味を持ってなかった人からも連絡が来るようになったって」

−大の里の存在は。

「戦わないといけない相手。（いつか勝たないと、とは）そこまでは考えたことない」

−記録への捉え方は。

「あまり意識したことない。記録が残るのはうれしいが皆さんの頭の中に残った方がうれしい」

−今食べたいのは。

「ジャンクフードとか揚げ物とかあんまり食わないんで、あまり体に良くないものを食べたいな」