阪神は26日、「ウル虎の夏2026」の概要を発表し、坂本誠志郎捕手（32）が対象となる7月20日からのDeNAとの3連戦、同24日からの巨人との3連戦（いずれも甲子園）で着用する特別ユニホームをお披露目した。侍ジャパンに選出された今季は、4年ぶりに猛虎の主将にも復帰。春に侍連覇を成し遂げた先には、“ウルトラ超速”での優勝マジック点灯を狙う。

黄色に染まる聖地を、今年も歓喜の渦で包み込む。真新しい戦闘服に袖を通し、坂本は決意を新たにした。

「そういうところ（夏場）で勝ちきれるというのは大事なことだと思うので、そこにしっかり、いい位置で、いい野球ができるようにしたいなと思います」

2リーグ制では史上最速となる優勝を決めた昨季は、7月30日の広島戦（甲子園）で優勝マジックをともした。今季の「ウル虎の夏」は7月20日からのDeNA3連戦と同24日からの巨人3連戦が対象になる。巨人からブルージェイズへ移籍した岡本のような大幅な戦力ダウンはなく、昨秋ドラフトでは3球団競合の末に1位・立石（創価大）を引き当てた。充実の戦力が整うからこそ、昨年よりも早い“ウルトラ超速マジック点灯”へ期待は膨らむ。「ずっといいように、進んでいくのが一番ですけど、そうじゃない時もある。そこ（シーズン）に向けていい準備をして、入りたいなと思います」と冷静に足元を見つめた。

開催期間中は、観客全員に同じデザインの限定オリジナルジャージーが配布される。ファンも戦闘服に身を包み、球場一体で戦う夏。守備中も黄色く染まるスタンドを見て、勇気をもらえるのは捕手だけの特権だ。「捕手は反対を向いているので、（スタンドの）景色もたくさん見えますし、一体になって試合をするっていうのは凄いありがたいこと。気持ちも一層入る気がする」と目を細めた。

鮮やかなイエローのユニホームにはキャプテンの「C」マークが輝く。藤川監督の方針の下、今季からキャプテン制が復活。22年以来4年ぶりの大役を担う。「年齢的にも立場的にも、チームを束ねていく上では重要な役割はあると思っている。しっかり、みんなをつないでいけたらいいんじゃないかなと思います」。グラウンド内外で、チームのつなぎ役としてフル回転することを誓った。

視線の先には、2つの連覇がはっきりと見えている。WBC初出場を控える中、この日は代表10選手が追加発表され、新たな仲間が加わった。「やるからにはどの世界においても一番になる目標がある」。そう話す司令塔は、有言実行で2つの頂を目指す。 （山手 あかり）

○…2013年に始まり、今季14年目を迎える「ウル虎の夏」は、7月20〜22日DeNA戦、24〜26日巨人戦で開催される。ユニホームのデザインテーマは「カオスとエナジー」。胸の「TIGERS」のロゴは稲妻のような鋭利な形状で力強さと闘争心を表現し、坂本も「激しくて、凄く新鮮」と満足げだった。ユニホームやキャップなどは、球団公式オンラインショップで先行受注を受け付け中。

○…2リーグ制以降、優勝マジックの最速点灯は22年ヤクルトの7月2日。阪神の最速は03年の7月8日で、当時は65年南海の7月6日に次いで、セ・リーグ最速点灯と話題になった。「ウル虎の夏」がスタートした13年以降、阪神のマジック点灯日は23年の8月16日と25年の7月30日で、どちらもイベント該当試合以降に点灯している。

≪村上は「ウル虎の悪夢」払拭を誓う≫

村上は悪夢払拭を誓った。「ウル虎の夏」には苦い思い出がある。昨季7月11日のヤクルト戦に登板したが、自己最短の2回、同ワースト6失点でKOされた。プロ初の満塁弾を浴びるなど、わずか47球でマウンドを去った。今季も期間中に登板機会があれば、勇ましいユニホームのように強気に攻めていくつもりだ。リベンジに燃える右腕は「タイガースの文字もそうですし、荒々しく、力強いデザインの通り、荒々しくやっていければ。夏場をチーム全員が乗り越えていければ優勝も見えてくる」と言葉に力を込めた。