大相撲の大関安青錦（２１）＝安治川＝が、白鵬と双葉山に続いた初場所での新大関優勝から一夜明けた２６日、都内で会見を行った。綱とりがかかる春場所（３月８日初日、エディオンアリーナ大阪）で再び“双葉山ロード”に挑むにあたり、“相撲の神様”と称された先人への敬意を口にした。朝青龍を上回る超スピード出世を狙う。

激闘から一夜。興奮で眠れなかったという安青錦は「やっとゆっくりできる。大関の場所でしっかり自分らしい相撲も取れた。すごくいい場所だった」とほっとした表情を浮かべた。

１２勝３敗で並んだ熱海富士との優勝決定戦を、逆転の首投げで制した。昭和以降７人目の新大関優勝は、白鵬以来２０年ぶり、新関脇からの連覇は双葉山以来８９年ぶり、２場所連続の優勝決定戦勝利は北の湖以来４８年ぶりの快挙。師匠の安治川親方（元関脇安美錦）からは「よくやった。でも、褒めるのはきょうだけ」と祝福されたという。

春場所で綱とりに挑む。双葉山は新関脇場所、新大関から２場所連続の３連覇で横綱に昇進。さらに新横綱場所から２場所連続、計５連覇を不滅の大記録６９連勝とともに打ち立てた。

来日前から熱心な相撲ファン。入門後に調べた“相撲の神様”を「双葉山さんとは比べものにならないけど、少しでも近づけるようにやっていきたい」と語った。そして「勝負が一瞬で決まる中で６９回連続で勝つのは、力士になって改めてすごいと思った。今のところ１２勝で精いっぱいです」と敬意を口にした。

自己最多を更新する１３勝以上に向けては「もちろん。いつも１５勝を目指しているけど、まだどこか足りないんじゃないですか」と意欲を示した。前相撲から所要１６場所で欧州初の横綱が誕生すれば、年６場所制が定着した１９５８年以降では朝青龍の所要２５場所を大幅に更新する史上最速出世（幕下付け出し除く）だ。

優勝表彰式では昨年九州場所後に学んだ「君が代」と口ずさむなど、日本への敬意も隠さない。春場所千秋楽翌日の３月２３日は２２歳の誕生日。北の湖、大鵬に次ぐ歴代３位の年少横綱へ「早い遅いは関係ない。チャンスがあったらつかまえたい」と誓った。