¡¡ÂçÁêËÐ½é¾ì½ê¤Ï¿·Âç´Ø°ÂÀÄ¶Ó¡Ê£²£±¡Ë¡á°Â¼£Àî¡á¤¬ÇòË²°ÊÍè£²£°Ç¯¤Ö¤ê¤Î¿·Âç´ØÍ¥¾¡¡¢ÁÐÍÕ»³°ÊÍè£¸£¹Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¿·´ØÏÆ¡¢¿·Âç´ØÏ¢Â³Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¹Ë¤È¤ê¤¬¤«¤«¤ë½Õ¾ì½ê¡Ê£³·î£¸Æü½éÆü¡¢¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¥¢¥ê¡¼¥ÊÂçºå¡Ë¤ÇºÆ¤ÓàÁÐÍÕ»³¥í¡¼¥Éá¤ËÄ©¤à¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¸µ²£¹ËÉðÂ¢´Ý¤ÎÉðÂ¢Àî¿ÆÊý¡Ê¥Ç¥¤¥ê¡¼¥¹¥Ý¡¼¥ÄÉ¾ÏÀ²È¡Ë¤¬½é¾ì½ê¤òÁí³ç¤·¤¿¡£
¡¡°ÂÀÄ¶Ó¤ÏÀè¾ì½ê¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢Äã¤¯¹¶¤á¤ë·Á¤¬¤Ö¤ì¤Ê¤¤¡£²¿¤âÊÑ¤¨¤º¤Ë¾¡¤ÁÂ³¤±¤ë¤Î¤ÏÂç¤·¤¿¤â¤Î¤À¤è¡£
¡¡²ÝÂê¤ÎÎ©¤Á¹ç¤¤¤Ï¡¢Âç¤ÎÎ¤¤Ë¿á¤ÃÈô¤Ð¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÉé¤±Êý¤ò¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¤À¤«¤é¡¢¤Þ¤À¼å¤¤¡£ÃÙ¤¤¤ó¤À¤è¡£Ç®³¤ÉÙ»Î¤È¤ÎÍ¥¾¡·èÄêÀï¤âÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÂÎ¤òµ¯¤³¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤·¤Í¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âÍ¥¾¡¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Â¾¤¬Î©¤Á¹ç¤¤¤ÇÅö¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¡£Ì¸Åç¤¬°ÂÀÄ¶Ó¤Ë½é¤á¤Æ¾¡¤Æ¤¿¤Î¤â¡¢¶¯¤¯Åö¤¿¤Ã¤ÆÎ®¤ì¤òºî¤Ã¤¿¤«¤é¡£ÆþÌç¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¤ªÁêËÐ¤µ¤ó¤¬¾¡¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Â¾¤Î¿Í¤Ï¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¡×¤Îµ¤»ý¤Á¤ÇÅÝ¤·¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Í¡£
¡¡¤¿¤À¡¢°ÂÀÄ¶Ó¤Î¼óÅê¤²¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¿¤³¤È¡ÊÀè¡¹¾ì½ê¤Þ¤Ç¥¼¥í¡£Àè¾ì½ê¤ÏÇìÇµÉÙ»Î¡¢º£¾ì½ê¤ÏµÁ¥ÎÉÙ»Î¡¢Ç®³¤ÉÙ»Î¤Ë·è¤á¤ë¡Ë¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤¤¡£ÂÎ¤òµ¯¤³¤µ¤ì¤Æ¡¢¥¤¥Á¤«¥Ð¥Á¤«¤Ç»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤¢¤Þ¤ê»È¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¤Ê¡£º£¾ì½ê£²²ó¤â¤ä¤Ã¤Æ¡¢ÂÎ¤¬³Ð¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¾¡¤Á¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤ÏÊ¬¤«¤ë¤±¤É¡¢Áê¼ê¤Ë¾è¤é¤ì¤¿¤éÉ¨¤ÎÂç¥±¥¬¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤è¡£
¡¡·èÄêÀï¤Ç¼óÅê¤²¤ò¿©¤Ã¤¿Ç®³¤ÉÙ»Î¤Ï¡¢¾åÂÎ¤¬Éâ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤Í¡£º£¾ì½ê¤ÏÁ°¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢Î©¤Á¹ç¤¤¤ÏÄ¾¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¹ø¤¬Éâ¤¤¤Æ¤Û¤È¤ó¤É¼ê¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¤¤Á¤ç¤óÎ©¤Á¡£¹ø¤ò³ä¤Ã¤Æ¼ê¤ò¤Ä¤¤¤Æ¡¢²¼¤«¤éÁê¼ê¤òµ¯¤³¤¹¤è¤¦¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿¤é¤â¤Ã¤ÈÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤è¡£
¡¡Âç¤ÎÎ¤¤Ï²æËý¤·¤ÆºÇ¸å¤Þ¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿¤Î¤ÏÂç¤¤¤¡£µ¤»ý¤Á¤¬¾æÉ×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£ÂÎ¤òÂç¤¤¯»È¤¦ÁêËÐ¤Î·¿¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î·Ð¸³¤ÏÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ï¤º¡£¤È¤Ë¤«¤¯Æ¨¤²¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¤è¡£
¡¡Ë¾ºÎ¶¤ÏÁêËÐ¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡£Åê¤²¤Æ¤Ð¤«¤ê¤À¤«¤é¤Í¡£¤â¤Ã¤ÈÁ°¤Ë¹¶¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡£´ïÍÑ¤Ë²¿¤Ç¤â¤ä¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤¬¡¢¼å¤¤¤È¤³¤í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Åö¤¿¤Ã¤Æ¤¹¤°¤Þ¤ï¤·¤ò¼è¤ë¤³¤È¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î·¿¤òÁá¤¯¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤è¤Í¡£
¡¡º£¾ì½ê¤Ï³§¤¬°ìÀ¸·üÌ¿¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Íè¾ì½ê¤â³Ú¤·¤ß¤À¤è¡£