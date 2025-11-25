西武から阪神に新加入した元山飛優内野手（27）について、佐久長聖（長野）時代の恩師でPL学園（大阪）でも監督を務めた藤原弘介氏（51）が当時の思い出などを語り、教え子の新天地での活躍を願った。

今でも節目に必ず連絡を入れ、定期的にアドバイスを求める。そんな元山の性格を藤原氏は「人なつっこくてかわいい」と語る。

「LINEで目上の人にスタンプで返信するのはあかんのちゃう？と言うんですけど、（ヤクルトの球団マスコットの）つば九郎のスタンプをよく送ってくる（笑い）。“先生、僕このスタンプ好きなんで”って。人の懐に入り込むのがうまい子」

藤原氏が元山と出会ったのは生駒ボーイズに所属していた中学1年の時。同チームの監督がPL学園の先輩という縁で練習見学に行った。そこでいかにも野球がうまそうな「面構えをしていた」のが元山少年だった。ちょうど藤原氏が、佐久長聖の監督就任が決まったタイミング。以降、「一緒に野球をやろう」と声をかけ続けた。

元山は高校に入学した直後の春季地区予選から肩の強さを買われてメンバー入り。PL学園監督時代に小窪哲也（広島1軍内野守備・走塁コーチ）や前田健太（楽天）などを育てた藤原氏がその高い身体能力にひと目ぼれした。「守備は高校生レベルじゃなかった」。地区予選準決勝から三塁のスタメンに抜てき。そのデビュー戦でいきなり左翼越えの長打を放ち、夏の甲子園初戦の東海大甲府戦でも1打席目に右前打。大舞台での勝負強さも兼ね備えていた。

佐久長聖は夏の県予選の期間に入ると、ベンチ入りメンバーはクールダウンの一環でプールに入る。元山は「水中を歩くのがしんどい」と言い、3年生の副主将におんぶしてもらうのが日課だった。「上下関係の厳しいPLではあまり見られない光景ですけど、元山の人なつっこい性格を上級生も受け入れていた」と藤原氏は笑う。グラウンドでは上級生にも遠慮することなく意見を言う性格も評価していた。

最上級生になると主将に指名した。「真面目でうそをつかない。怒っても、ふてくされるような態度をとることは一度もなかった」。高卒でプロ入りを志望した際には藤原氏や周囲の助言を素直に聞き入れ「大卒でプロに行きます」と宣言して夢をかなえた。

「今年が勝負の一年になると思う。悔いのないようにやってほしい」。佐久長聖野球部出身のプロ野球選手1号が元山。藤原氏は、大阪から教え子の活躍を温かく見守る。 （石崎 祥平）

◇元山 飛優（もとやま・ひゆう）1998年（平10）12月4日生まれ、大阪府出身の27歳。佐久長聖では1、3年夏に甲子園出場。東北福祉大では3年時に大学日本代表に選ばれた。20年ドラフト4位でヤクルト入り。23年オフに交換トレードで西武移籍。昨年10月に戦力外となり、同11月に阪神入団。1メートル81、82キロ。右投げ左打ち。

◇藤原 弘介（ふじはら・こうすけ）1974年（昭49）7月27日生まれ、大阪府出身の51歳。PL学園では外野の控えで92年春の選抜大会に出場。同期に今岡真訪（元阪神）、1学年下に松井稼頭央（元西武）らがいる。大阪経済法科大卒。会社員を経て98年から母校のコーチに就任し、02年から監督として春夏計3度甲子園へ導く。12年に佐久長聖の監督に就任。計5度夏の聖地に立ち、25年3月で退任。