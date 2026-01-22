5月31日に活動終了する嵐が26日、“ラストシングル”を発売することを発表した。5年5カ月ぶりの新曲で、タイトルは「Five」。3月13日から始まるラストツアーに合わせ、同4日に配信がスタートする。

ファンクラブサイトで動画を公開し、5人は「こんにちは！嵐です」と声をそろえてあいさつ。松本潤（42）から「新曲は一言で言うならどんな曲ですか？」と水を向けられた相葉雅紀（43）が「とにかく良い曲です」と答えるなど、5人の和気あいあいとしたやりとりも健在だった。春らしい装いでにこやかにほほ笑む5人の新たなアーティスト写真も公開された。

配信だけでなく、CDシングルとしてもツアー最終日の5月31日に発売される。オンラインで事前予約のみで販売される受注生産形式。ファンにとっては、活動終了日に届く嵐からの“最後の贈り物”となる。

レコーディングはメンバー別々に行われた。櫻井翔（44）は「完成したものを聴いて感動した。“わぁ、嵐だ！”と思った」と手応え十分。芸能活動を休止していた大野智（45）も「（5年前と）変わらぬ美声が出ました」と冗談交じりに話し、松本も「嵐はこれだ！」と話すなど出来栄えに自信をのぞかせた。

新たな曲を出すのは、2020年10月30日にデジタル配信された「Party Starters」以来5年5カ月ぶり。今作のタイトルも「Five」で、メンバーが「5」という数字にこだわったことがうかがえる。曲の詳細が明かされることはなかったが、1999年のデビューから一度もメンバーが欠けることなく27年間駆け抜けてきた5人の絆を象徴する曲となりそうだ。

▼松本潤 いつものスタッフに“久しぶり”と言いながらスタジオに入ってやる作業は非常に懐かしかった。“嵐はこれだな”と

▼大野智 レコーディング自体が5年ぶりでしたが、声は出ました。変わらぬ美声が出ましたね（笑い）

▼相葉雅紀 良い曲です。一言で言うなら…とにかく良い曲なので皆さん楽しみにしてほしい。歌詞も染みます

▼二宮和也 これまでは曲を高めていく作業も多かったのですが、今回のレコーディングはあっという間でした。凄く良い作品になりました

▼櫻井翔 レコーディングをしてみてもそうでしたが、完成したものを聴いて感動しました。“わぁ、嵐だ”と思いました