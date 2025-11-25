1月25日に新潟県南魚沼市のスキー場で、スノーボードをしていた男性6人が遭難した事案について、6人は26日昼前に無事救助され、いずれもけがはありませんでした。

一時行方不明となったのは、中国籍と台湾籍の30代から40代の男性6人です。



警察によりますと、6人は1月25日午後、南魚沼市の八海山スキー場のコース外をスノーボードで滑っていたところ、吹雪のため視界が悪くなり、道に迷ったとみられています。





その後、知人を通じて110番通報があり、26日早朝から警察や消防などが10人以上で捜索にあたっていたところ、午前8時半過ぎにコースから東に約440メートル離れた、標高約550メートルの位置で6人を発見。6人は雪を掘って作った穴の中で一晩ビバークしていて、いずれもけがはなく、救助隊とともに歩いて、正午前に下山が完了しました。遭難した6人のうち、3人の中国籍の男性グループ以外はそれぞれ面識がありませんでしたが、同じ場所で道に迷ってしまったことから、一緒にビバークしたということです。警察に対し、コース外に出た理由について6人は、「誰かが滑った跡があったので、いけると思った」「先に違うグループ（中国籍の男性グループ）が滑っていたので、大丈夫だと思った」などと話しているといいます。警察はコース外での滑走は事故やけがにつながる恐れがあるとして、注意を呼びかけています。