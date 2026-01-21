第58回ミス日本コンテストが26日、都内で開かれ、アルピニスト野口健氏（52）の長女・野口絵子さん（21）がグランプリに輝いた。海洋業界への理解と関心を深める「海の日」とのダブル受賞。9歳の時から父と世界の山々に登ってきた絵子さんは、「山頂という名のグランプリを頂けた」と喜んだ。

慶大総合政策学部在学中で、環境活動や災害支援活動にも取り組んでいる。審査では、実体験から自身の心に何が残るかを自問自答する力が評価された。

喜びを伝えたい人を「父親」と明かすと、目が潤んだ。昨年9月に一緒にヒマラヤに登り、寒さによる指先の痛みを伝えると「痛みは感覚があって幸せなこと」と諭されたことも生きた。コンテストで他の出場者の姿に悔しさを感じても「この感情には意味がある」と前向きに捉えることができた。健氏はSNSで祝福し、「しばらくヒマラヤには行けそうにもないね。落ち着いたらまたヒマラヤだね」と記した。

「登山は山頂で次の目標が見える」と話すように、新たな目標として「自然をベースに人と人とをつなげる居場所づくり」を掲げた。高市早苗首相の「働いて」発言を引き合いに、「登って登って登って歩んでまいりたい」とすがすがしく誓った。（山内 健司）