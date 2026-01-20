２０２６年度当初予算案を説明する山中市長＝２６日、横浜市役所

横浜市は２６日、２０２６年度当初予算案を発表した。一般会計は前年度当初比５・８％増の２兆９９３億円、特別会計と公営企業会計を合わせた総計は４兆７００億円と、それぞれ過去最大となった。昨年１２月に公表した中期計画の素案の方向性に沿い、子育て支援や暮らしの安心・安全、まちづくりといった各施策に力点を置く編成となった。

山中竹春市長は会見で「予算を市民の“実感”に変える」をキャッチフレーズに掲げ、「あらゆる事業の優先度を市民の実感という共通の物差しで決め、予算編成するプロセスに注力した」などと説明した。

市によると、収入の柱となる市税収入は３・５％増の９７５９億円と、当初予算ベースで過去最大を見込む。給与の引き上げにより個人市民税が、企業収益の増により法人市民税が上向くとみる。

一方で、ふるさと納税制度による個人市民税の流出額も過去最大の３７３億円に達する見込み。約４分の３は地方交付税で穴埋めされるが、寄付受入額を差し引いても５３億円のマイナスとなる見通し。小学校給食の無償化スタートなどにより、国・県支出金は６・２％増の５７７７億円に。地方交付税や県税交付金も増額となる。

歳出では、地震防災戦略の推進などにより、施設等整備費に１４・４％増の２２９１億円を計上。▽がん検診と精密検査無料化の６５歳以上への拡大▽小学校での英語指導助手増員、高校生の留学支援などグローバル人材の育成▽来年３月の国際園芸博覧会への市民参加や誘客の取り組み▽学校や市営住宅などの照明の発光ダイオード（ＬＥＤ）化─などを盛り込んだ。物価高騰の影響で額が膨らんだ。

人件費と扶助費、公債費の合計で、財政の硬直化度合いを示す義務的経費比率は０・１ポイント減の６１・１％。借入金に相当する市債は２７８億円増の１３０５億円を計上する。歳出削減、歳入確保などの取り組みによる財源創出にも注力。恒久的に効果を見込めるものを含め２１２億円を創出したとする。

市債償還の原資となる減債基金の取り崩しは、２３・１％減の１００億円に抑制。貯金に当たる財政調整基金の年度末残高は、実質ベースで前年度と同水準の３２６億円を見込む。