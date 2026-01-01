¡Ú¹Åç¡Û¿·°æ´ÆÆÄ¤ËÅÏ¤µ¤ì¤¿àµ¡Ì©»ñÎÁá ¥¹¥³¥¢¥é¡¼¤é¥ª¥ÕÊÖ¾å¡õÁí½Ð¤Ç¡Ö¥«¡¼¥×¥¥é¡¼ÄÙ¤·¡×
¡¡¹Åç¤Ï£²£¶Æü¤Ë¹Åç»ÔÆâ¤Ç¥¹¥¿¥Ã¥Õ²ñµÄ¤ò¹Ô¤¤¡¢£²·î¤ÎµÜºê¡¦ÆüÆî¥¥ã¥ó¥×¤Ë»²²Ã¤¹¤ë°ì·³£³£¹Áª¼ê¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¤¹¤Ç¤Ë¿·°æµ®¹À´ÆÆÄ¡Ê£´£¸¡Ë¤ÏÁá¡¹¤ËÅê¼ê¤ÎÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥óÆþ¤ê¤ä¡¢Ìî¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ò³ÎÌó¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤É³«Ëë°ì·³¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë´Ø¤·¤Æ¡ÖÇò»æ¡×¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÆü¤â¡Ö²¿¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¡£·ë²Ì¤ÈÆâÍÆ¤ÇÈ½ÃÇ¤¹¤ë¡×¤È¤¢¤é¤¿¤á¤Æ²£°ìÀþ¤Ç¤Î¶¥Áè¤òÂ¥¤·¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤Þ¤Ç£²Ç¯Ï¢Â³£Â¥¯¥é¥¹¤ÎÄãÌÂ¤ò·Ð¤Æ¡¢·Þ¤¨¤¿½¢Ç¤£´Ç¯ÌÜ¡£Àè¤À¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤¿É¬¾¡µ§´ê¤Ç¤Ï³¨ÇÏ¤Ë¡ÖÆüËÜ°ì¡×¤Èµ¤·¤¿ÄÌ¤ê¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ï£¸Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤À¡£¤½¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤±¡¢º£Ç¯¤³¤½¤ÏÂÇÇË¤·¤Ê¤±¤ì¤ÐÊÉ¤â¤¢¤ë¡£Íè¤ë¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¸°¤ò°®¤ë°ì¤Ä¤ÎÍ×ÁÇ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¥«¡¼¥×¥¥é¡¼¤È¾Î¤µ¤ì¡¢¶ì¼ê¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÁê¼êÅê¼ê¤äÂÇ¼Ô¤Î¹îÉþ¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÆñÂê²ò·è¤Ëºòµ¨½ªÎ»Ä¾¸å¤«¤é¥ª¥ÕÊÖ¾å¤Ç¡¢£µ¿Í¤Î¥Á¡¼¥à¥¹¥³¥¢¥é¡¼¿Ø¤È¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÌÌ¡¹¤¬Á´ÎÏ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤À¡££²£°£²£µÇ¯¤Þ¤Ç¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò¤â¤È¤Ë¶áÇ¯¡¢ÅêÂÇ¤ÇÊ¬¤Î°¤¤¿ô»ú¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ëÁê¼êÅêÂÇ¤Î¼çÎÏ¤òÃê½Ð¡£¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Ï£±µåÃÄ¤ò½ü¤¤¤ÆÃ´ÅöµåÃÄÀ©¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¸Ä¡¹¤¬¤â¤í¤â¤í¤ÎÊ¬ÀÏ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤é¤Îºî¶È¤ò£µ¿Í¤Î¥¹¥³¥¢¥é¡¼¤¬Áí½Ð¤ÇÅ·Å¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤Î±ÇÁü¤ä¥Ç¡¼¥¿¤ò¸«Ä¾¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÂ¾¥Á¡¼¥à¤¬¡¢¤½¤ÎÅ·Å¨Áª¼ê¤¿¤Á¤ò¡Ö¤É¤¦¹¶Î¬¤·¤¿¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦¾ÜºÙ¤Ê±ÇÁü¤Þ¤Ç¼è¤ê´ó¤»¤ÆÊ¬ÀÏ¤ò¿Ê¤á¤ë¤Ê¤É¡¢Å°Äì¤·¤¿¶ì¼ê¹îÉþ¤ÎÂÐºö¤â¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¡£
¡¡Ê¬ÀÏ¥Ç¡¼¥¿¤Î¾ÜºÙ¤Ïµ¡Ì©»ö¹à¤È¤·¤ÆÊÝ´É¡£ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿Å·Å¨¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Ï²áµî£³Ç¯¤Ç£²¾¡£±£µÇÔ¤È¶ìÀïÃæ¤Îºå¿À¡¦ÂçÃÝ¹ÌÂÀÏºÅê¼ê¡Ê£³£°¡Ë¤ä¡¢ºòÇ¯¤â£±¾¡£´ÇÔ¡¢£²£²Ç¯¤«¤é¤ÎÄÌ»»ÂÐÀïËÉ¸æÎ¨¤¬£±ÅÀÂæ°Ê²¼¤ËÍÞ¤¨¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃæÆü¡¦¹â¶¶¹¨ÅÍÅê¼ê¡Ê£²£³¡Ë¤é¤ÎÌ¾Á°¤¬ÁÛÁü¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¿·¤¿¤Ê¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤ÆËÜ³ÊÅª¤Ë¸½¾ì¤¬²ÔÆ¯¤·»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤¿Ê¬ÀÏ¥Ç¡¼¥¿¤Ï¡¢¿·°æ´ÆÆÄ¤é¥³¡¼¥Á¿Ø¤Ë¶¦Í¤µ¤ì¤¿¡£¸½¾ì¤ò¸åÊý»Ù±ç¤¹¤ëÎ¢Êý¿Ø¤¬¡Öº£Ç¯¤³¤½¤Ï¡Ä¡×¤ÈÎãÇ¯¤Ë¤Ê¤¤Ç®ÎÌ¤òÃí¤®¹þ¤ó¤Ààµ¡Ì©»ñÎÁá¤ò»Ø´ø´±Î¨¤¤¤ë¸½¾ì¼óÇ¾¿Ø¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÀ¸¤«¤·¤ÆÅ·Å¨¹¶Î¬¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡£¤½¤ÎÀ®²Ì¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë£±Ç¯¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£