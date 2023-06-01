¡Úµð¿Í¡Û¾¾°æ½¨´î»á¤¬µÜºê¤ÇÎ×»þ¥³¡¼¥Á¡¡°¤Éô´ÆÆÄ¡õ¥¤¡¦¥¹¥ó¥è¥×»á¤ÎàÎòÂå£´ÈÖ¥È¥ê¥ªá¤ÇÂçË¤°éÀ®¤Î´üÂÔ
¡¡µð¿Í¤Ï£²£¶Æü¡¢£²·î£±Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ë½Õµ¨µÜºê¥¥ã¥ó¥×¤ÇµåÃÄ£Ï£Â¤Î¾¾°æ½¨´î»á¡Ê£µ£±¡Ë¤¬Î×»þ¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¾¾°æ»á¤¬¸½Ìò°úÂà¸å¤Ë½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤ÇÎ×»þ¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢£²£°£±£´Ç¯¡¢£±£¶Ç¯¡¢£±£¸Ç¯¡¢£²£´Ç¯¤ËÂ³¤¡¢£²Ç¯¤Ö¤ê£µÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ºò½Õ¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤Ï¡¢ÇØÈÖ¹æ£µ£µ¤ò·Ñ¾µ¤·¤¿½©¹¡Ê¸½¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë¤òÌó£´£µÊ¬´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÄ¾ÀÜ»ØÆ³¡£Æó·³¥¥ã¥ó¥×¤Ë¤âÂ¤ò±¿¤Ö¤Ê¤É¡¢¤½¤ÎÇ®¿´¤Ê»ÑÀª¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¾¾°æ»á¤ò°ìÌÜ¸«¤è¤¦¤ÈÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬µÍ¤á¤«¤±¡¢¥¥ã¥ó¥×ÃÏ¤Ç¤ÏÃó¼Ö¾ì¤«¤éÉßÃÏ³°¤ÎÆ»Ï©¤Ë¤Þ¤Ç¹ÔÎó¤¬¿¤Ó¤ëà¥´¥¸¥é¡¦¥Õ¥£¡¼¥Ð¡¼á¤¬È¯À¸¡£Áª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Îµ»½ÑÅª¤Ê¼ý³Ï¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¥ã¥ó¥×Á´ÂÎ¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤â¥Á¡¼¥à¤Ë¤â¤¿¤é¤¹Áê¾è¸ú²Ì¤ÏÂç¤¤¤¡£
¡¡º£½Õ¤Ï°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê£´£¶¡Ë¡¢¥¤¡¦¥¹¥ó¥è¥×ÂÇ·â¥³¡¼¥Á¡Ê£´£¹¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ¾¾°æ»á¤È¤¤¤¦µåÃÄ¤ÎÎòÂå£´ÈÖ¤¬Æ±¤¸¥¥ã¥ó¥×ÃÏ¤Ë´é¤ò¤½¤í¤¨¤ëÅÀ¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡£¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ç£Ç£ÍÉÕÆÃÊÌ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î·Ð¸³¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿¾¾°æ»á¤Ë¤Ï¡¢¤«¤Í¤Æ´ÆÆÄÂÔË¾ÏÀ¤âº¬¶¯¤¤¡£
¡¡°ìÊý¡¢ºò½©¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤ÎÎ×»þ¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ¤ÎÆ¯¤¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢Àµ¼°¤ËÆþ³Õ¤·¤¿¥¤¡¦¥¹¥ó¥è¥×¥³¡¼¥Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Îµ¼Ô¤Ï¡Ö´Ú¹ñµå³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ç¤¢¤ê¡¢£Ë£Â£ÏµåÃÄ¤ÇÂÇ·â¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤ì¤Ð¡¢½êÂ°Àè¤Î´ÆÆÄ¤¬°Ñ½Ì¤¹¤ë¤Û¤É¤ÎÂ¸ºß¡×¤ÈÉ¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüÊÆ´Ú¤Î¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤È£´ÈÖÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¤Îââ»ý¤òÊ»¤»»ý¤ÄÉÛ¿Ø¤Ç¡¢º£¥ª¥Õ¤Ë¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ø°ÜÀÒ¤·¤¿²¬ËÜ¤ËÂå¤ï¤ë¼¡À¤Âå¤Î¼çË¤°éÀ®¤ËÎ×¤à¡£
¡¡¼ÂºÝ¡¢¥×¥í£³Ç¯¤ÇÄÌ»»£±ËÜÎÝÂÇ¤À¤Ã¤¿²¬ËÜ¤â£±£¸Ç¯¤Ë¾¾°æ»á¤Î»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤Æ°Ê¹ß¡¢£¶Ç¯Ï¢Â³£³£°ËÜÎÝÂÇ¤òµÏ¿¡£ºäËÜ¤â¤Þ¤¿¡¢¾¾°æ»á¤Î½õ¸À¤ò¼õ¤±¤Æ¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤ò¿ë¤²¤¿°ì¿Í¤À¡£
¡¡Âç´ï¤ÎÊÒÎÚ¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤ë£²£´Ç¯¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¤ÎÀÐÄÍ¤Ï¡¢¾¾°æ»á¤Î½Å¿´¤ò¸å¤í¤ËÃÖ¤¯ÂÇ·â¥Õ¥©¡¼¥à¤ËÃåÌÜ¡£¡Ö¡ÊºäËÜ¡ËÍ¦¿Í¤µ¤ó¤â¡¢¸å¤í¤ÇÂÇ¤Á½Ð¤¹¤³¤È¤ÇµÕÊý¸þ¤ËÈô¤Ö¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¾ÍèÅª¤ËËÜÎÝÂÇ¤òÂÇ¤Æ¤ë¤è¤¦¡¢°ú¤½Ð¤·¤òÁý¤ä¤¹°ÕÌ£¤Ç¤â¸å¤í¼´¤ÇÂÇ¤Ä¤³¤È¤ÏÂç»ö¤À¤È»×¤¦¡×¤È¸ì¤ê¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤Ë¥È¥é¥¤¤Ç¤¤ëÇ¯Îð¡£Â¿¤¯¤òµÛ¼ý¤Ç¤¤¿¤é¡×¤È¸ÀÍÕ¤ËÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡£³¿Í¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É»ØÆ³¼Ô¤È¼ã¼êÁª¼ê¤Î»õ¼Ö¤¬¤«¤ß¹ç¤Ã¤¿»þ¡¢¿·À¸¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤ÏËÜ³ÊÅª¤ËÆ°¤½Ð¤¹¤Ï¤º¤À¡£