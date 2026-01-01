Snow ManÌÜ¹õÏ¡¡Ö¾·³ SHOGUN¡×¥·¡¼¥º¥ó£²»£±Æ¤Ç¥«¥Ê¥À¤Ø¡¡¥í¥±¤Ç¶¯ÎÏ¤ÊÉð´ï¤È¤Ê¤ëàÆÃ¼ìÇ½ÎÏá
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦£Ó£î£ï£÷¡¡£Í£á£î¤ÎÌÜ¹õÏ¡¡Ê£²£¸¡Ë¤¬¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¾·³¡¡£Ó£È£Ï£Ç£Õ£Î¡×¥·¡¼¥º¥ó£²¤Î»£±Æ¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¥«¥Ê¥À¡¦¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼¤ËÎ¹Î©¤Ã¤¿¡£Ì´¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¿¹ñºÝÇÐÍ¥¤Ø¤ÎÄ©Àï¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¼«Â¾¤È¤âÇ§¤á¤ëàÀ²¤ìÃËá¤Ö¤ê¡£¸½ÃÏ¥«¥Ê¥À¤Ç¤Ï¡¢»£±Æ½é¤ÃÃ¼¤«¤éÂ¸ºß´¶¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤½¤¦¤À¡£
¡¡ÌÜ¹õ¤ÏºòÇ¯£±£±·î¡¢ÊÆ¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥ÉÀ½ºî¤Î¡Ö£Ó£È£Ï£Ç£Õ£Î¡¡¾·³¡×¥·¡¼¥º¥ó£²¤Ø¤Î½Ð±é·èÄê¤òÈ¯É½¡££Ó£î£ï£÷¡¡£Í£á£î¤Î£µÂç¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼½ªÎ»¸å¡¢Æ±¥É¥é¥Þ¤ÎÄ¹´ü»£±Æ¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤ë¥«¥Ê¥À¡¦¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼¤ËÅÏ¹Ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£·î£±£¸Æü¤Ëµþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¤ÇÀé½©³Ú¤ò·Þ¤¨¤¿¸å¡¢ÌÜ¹õ¤Ï£²£±Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¡¢Æ±¥°¥ë¡¼¥×¥á¥ó¥Ð¡¼¤Îº´µ×´ÖÂç²ð¡¢°¤ÉôÎ¼Ê¿¤È¤Î¸ª¤òÁÈ¤ó¤À¥¹¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£ÅÏ¹ÒÁ°¤È¤ß¤é¤ì¤ë¶õ¹Á¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¡¢ÌÜ¹õ¤Ï¡Öº´µ×´Ö¤¯¤ó¡¡°¤Éô¤Á¤ã¤ó¤½¤ì¤¾¤ì¤ÇÍè¤Æ¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤Æ¤¿¡¡¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤è¾Ð¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¡°¦¤ª¤·¤¤¿ÍÃ£¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼µÇ°Æü¤ò£²£²Æü¤Ë·Þ¤¨¡¢£¶¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë£Ó£î£ï£÷¡¡£Í£á£î¡£¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥ÖÆ°²è¤Ç¤Ï¡Ö£Ó£È£Ï£Ç£Õ£Î¡¡¾·³¡×»£±Æ´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢ÌÜ¹õ¤ò½ü¤¯£¸¿Í¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëÌÜ¹õ¤µ¤ó¤ÏÀ¤³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤Ë¡¢±Ñ¸ì¤ÎÊÙ¶¯¤â¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤âÂ¿Ë»¤ÊÃæ¤ÇÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¿»Ñ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÌÜ¹õ¤µ¤ó¤ÎÅÏ¹ÒÁ°¤Ë¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤Çà·èµ¯½¸²ñá¤ò³«ºÅ¡£ÌÜ¹õ¤µ¤ó¤Ï¡ØÀ®Ä¹¤·¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡Ù¤ÈÀë¸À¤·¤¿¤È¤«¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¥·¡¼¥º¥ó£±¤ÏÌó£±£°¤«·î´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ»£±Æ¤µ¤ì¤¿¡£´·¤ì¤Ê¤¤°Û¹ñ¤ÎÃÏ¤Ç»£±Æ¤ËÎ×¤à¤À¤±¤Ë¡¢ÌÜ¹õ¤ÏÀ¸³è¤ò´Þ¤á¤ÆÉÔ°Â¤âÊú¤¤Ê¤¬¤é¤ÎÅÏ¹Ò¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬àÀ²¤ìÃËá¤Ö¤ê¤À¡£
¡Ö»£±Æ¥í¥±ÃÏ¤Î¥«¥Ê¥À¡¦¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼¤Ï°Õ³°¤È±«¤¬¹ß¤ëÆü¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢ÌÜ¹õ¤µ¤ó¤ÏàÀ²¤ìÃËá¤È¤·¤Æ¤«¤Ê¤ê¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤«¡£¿Í¸«ÃÎ¤ê¤Ê¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢À²¤ì¤¿Æü¤ÏàÅ·µ¤¥Í¥¿á¤Ç¶¦±é¼Ô¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¿Þ¤ë¹Í¤¨¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡ÌÜ¹õ¤¬À²¤ìÃË¤Ö¤ê¤ò³¤³°¤Ç¤âÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤È¼«¿®¤ò¿¼¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢ºòÇ¯£±£°·î´ü¤ÎÆüÍË·à¾ì¡Ö¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×¡Ê£Ô£Â£Ó·Ï¡Ë½Ð±é¤âÂç¤¤¤¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¼ç±é¤ÎºÊÉ×ÌÚÁï¡¢¶¦±é¤Îº´Æ£¹À»Ô¤é¤ËÀä»¿¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖºÊÉ×ÌÚ¤µ¤ó¤âÀ²¤ìÃË¤Ö¤ê¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤¼¤«¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Î»£±Æ¤Ç¤Ï¡¢±«¤Ë¤¿¤¿¤é¤ì¤Æ¤Ð¤«¤ê¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢ÌÜ¹õ¤µ¤ó¤¬¸½¾ìÆþ¤ê¤¹¤ë¤È¡¢ÅÓÃ¼¤Ë¸÷¤¬º¹¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤ÏºÊÉ×ÌÚ¤µ¤ó¤â¡ØÏ¡¤ÎÎÏ¤Ï¤¹¤´¤¤¡Ù¤Ê¤É¤È´¶¼Õ¤·¤¤ê¤À¤Ã¤¿¡£³¤³°¤Ç¤ÎÄ¹´ü»£±Æ¤òºÊÉ×ÌÚ¤µ¤ó¤â¡¢º´Æ£¹À»Ô¤µ¤ó¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢³¤³°¤ÇÀ²¤ìÃË¤Ö¤ê¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤³¤È¤ËÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡¤¹¤Ç¤Ë»£±ÆÁ°¤«¤éÌÜ¹õ¤Ïà¶¯ÎÏ¤ÊÉð´ïá¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£