¡Ú¹Åç¡Û¾®±à³¤ÅÍ¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥óÁª½Ð¤Ç¶»Ãæ·ãÇò¡ÄÂçÃ«æÆÊ¿¤È¤Ï¡ÖÀ¸¤¤Æ¤¤¤ëÀ¤³¦¤¬°ã¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡×
¡¡À¤³¦¤Î£Ë£Ï£Ú£Ï£Î£Ï¤Ø¡½¡½¡£¹Åç¡¦¾®±à³¤ÅÍÆâÌî¼ê¡Ê£²£µ¡Ë¤¬¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¡¢À¤³¦¤ËÄ©¤à·è°Õ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡££²£°£²£µÇ¯¤Ï¥Á¡¼¥à¤Î¥È¥Ã¥×¤Î£±£³£¸»î¹ç½Ð¾ì¤Ç¡¢¼ó°ÌÂÇ¼Ô¡õºÇ¹â½ÐÎÝÎ¨¤Î½é¥¿¥¤¥È¥ë¤â³ÍÆÀ¡££²£¶Ç¯¤âÀÖ¥Ø¥ë¤Ç¤ÏÉÔÆ°¤Î¼çÎÏ¤È¤·¤Æ¥Õ¥ë²ÔÆ¯¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç£²£¶Æü¤Ë¤ÏÌîµåÆüËÜÂåÉ½¡¦»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë½éÁª½Ð¤µ¤ì¡¢£³·î³«ºÅ¤ÎÂè£¶²ó£×£Â£Ã¤Ë½é¤á¤ÆÎ×¤à¤³¤È¤â·è¤Þ¤Ã¤¿¡£Áª¼ê¤È¤·¤Æ¿·¶ÃÏ¤ò·Þ¤¨¤ëÃË¤Î¶»Ãæ¤ËÇ÷¤ë¡£
¡¡¡½¡½ºòÇ¯¤Ï¼ó°ÌÂÇ¼Ô¡Ê£³³ä£¹ÎÒ¡Ë¤ÈºÇ¹â½ÐÎÝÎ¨¡Ê£³³ä£¶Ê¬£µÎÒ¡Ë¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£¼ê±þ¤¨¤Î¤¢¤ë£±Ç¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿
¡¡¾®±à¡Ê¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡ËÌµÍý¤À¤í¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£´ÊÃ±¤Ë¼è¤ì¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼è¤ì¤¿¤Î¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢¤º¤Ã¤ÈÄ´»Ò¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£ÂÇ¤Æ¤Æ¤Ê¤¤´ü´Ö¤ò¤É¤ì¤À¤±Ã»¤¯¤Ç¤¤ë¤«¡£¤½¤³¤Ï¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È´èÄ¥¤ì¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¡½¡½º£µ¨¤Ï²¿¤òÌÜÉ¸¤Ë
¡¡¾®±à¡¡¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤Ï£±¸Ä£±¸Ä¡¢¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤ò°Õ¼±¤·¤ÆÀï¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤Ï£±Ç¯´Ö¥±¥¬¤Ê¤¯¡¢¤¢¤È¤Ïº£Ç¯¤â¡¢²¿¤«¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼è¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡½¡½£²£µÇ¯¤Ï¼éÈ÷¤Ç¤â»°ÎÝ£¶£±¡¢ÆóÎÝ£²£²¡¢Í··â£µ£°»î¹ç¤ÈÊ£¿ô¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤¬ÆüÂØ¤ï¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÂÇ·â¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿
¾®±à¡¡ËÍ¤Ï¼éÈ÷ÈÏ°Ï¤â¹¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¼éÈ÷¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï²¿¤«¸À¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ê¡Ä¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤¬¡¢¹¶¼é¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤À¤±¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È¡¢¤È»×¤Ã¤ÆÎ×¤ó¤Ç¤Þ¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ç¤Ï¡¢ÅöÆü¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤âµå¾ì¤ËÃå¤¤¤Æ¤«¤éÊ¬¤«¤ë¤Î¤Ç½àÈ÷¤¬Æñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢É¬»à¤Ë¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£¡Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ï¡Ë¤É¤³¤¬¤¤¤¤¤È¤«¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¡½¡½¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Ê£¿ô¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¼é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç¤â¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï
¡¡¾®±à¡¡¤½¤ì¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°æÃ¼´ÆÆÄ¤«¤é¤â¤¤¤¤É¾²Á¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡££×£Â£Ã¤Ç¤â¡Ö¤É¤³¤Ç¤â¤ä¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
¡¡¡½¡½£²£³Ç¯¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿°æÃ¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç¤Ï¡¢È¯ÂÅö»þ¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¾®±à¤È£Ä£å£Î£Á¡¦ËÒ½¨¸ç¡Ê£²£·¡Ë¡¢ºå¿À¡¦¿¹²¼æÆÂÀ¡Ê£²£µ¡Ë¤Î£³¿Í¤Î¤ß¡£¤È¤â¤Ë¡Ö£×£Â£Ã¤Ë¡×¤ß¤¿¤¤¤ÊÏÃ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤â¡©
¡¡¾®±à¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ö°ì½ï¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Í¡×¡ÖÁª¤Ð¤ì¤¿¤é´èÄ¥¤í¤¦¤ä¡×¤°¤é¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡£
¡¡¡½¡½£×£Â£Ã¤ÏÌîµåÀ¤³¦°ì¤ò·è¤¹¤ëÉñÂæ¡£Áª¼ê¤È¤·¤Æ¥¤¥á¡¼¥¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ï
¡¡¾®±à¡¡¤¤¤ä¤â¤¦¡¢¤¹¤´¤¤Áª¼ê¤Ð¤Ã¤«¤êÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ¹ñ¤È¤«¡¢¥É¥ß¥Ë¥«¤ÏÆÃ¤Ë¡£¡Ö¤¹¤´¤¤¤Ê¡Á¡×¤Ã¤Æ»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡½¡½¤½¤ó¤ÊÉñÂæ¤Ç²¿¤«·Ð¸³¤·¤¿¤¤¤³¤È¤Ï
¡¡¾®±à¡¡¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤È¤«¡¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£¥×¥ì¡¼¤¬¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢ÂÎ¤¬Âç¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¤«¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¡ÊÊÆ¹ñÂåÉ½¤Î¡Ë¥¸¥ã¥Ã¥¸¤È¤«¤â¡¢ÂÎ¤Ï¥Ç¥«¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£
¡¡¡½¡½»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë½Ð¾ì¤òÌÀ¸À¤·¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê£³£±¡Ë¤â¤¤¤ë¡£°ì½ï¤Ë¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï³Ú¤·¤ß¡©
¡¡¾®±à¡¡°ì½ï¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢°Û¼¡¸µ¤Î¿Í¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼¡¸µ¤¬°ã¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ËÍ¤â¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¡£¤â¤Á¤í¤óÏÃ¤ò¤·¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡Ä¡£
¡¡¡½¡½Áª¼ê¤È¤·¤Æ²¿¤«Ê¹¤±¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤ì¤Ð²¿¤ò
¡¡¾®±à¡¡Æñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡£¤Þ¤º¤Ï¡ÖÊÆ¹ñ¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡ÖÊÆ¹ñ¤ÎÌîµå¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤«¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¤Þ¤¢¡¢À¸³è¤ÏÈæ¤Ù¤è¤¦¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¤ª¥«¥Í»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢À¸³è´¶¤â°ã¤¦¤Î¤Ç¤Ê¤¤¤«¤È¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£À¸¤¤Æ¤¤¤ëÀ¤³¦¤¬°ã¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ê¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢ËÍ¤Ë¤Ï¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡Ä¤½¤ì¤°¤é¤¤°Û¼¡¸µ¤Î¿Í¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡½¡½£×£Â£Ã¤Ç¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê»Ñ¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤
¡¡¾®±à¡¡¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤ÆÎÝ¤Ë½Ð¤Æ¡¢¤«¤²ó¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤é¡£¤½¤ì¤¬ËÍ¤¬¹Í¤¨¤ëÆüËÜ¤Î¶¯¤µ¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿°ì¤Ä¤ÎÀè¤ÎÎÝ¤òÁöÎÝ¤ä¡¢¥¹¥¤ò¤Ä¤¤¤¿ÅðÎÝ¤È¤«¤â¡¢¥«¥®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£¤Ç¤â¡¢ËÍ¤Ï¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤ÏÂÇ¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¤È¤Ë¤«¤¯¡¢²¿¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤éÎÝ¤Ë½Ð¤Æ¡£¸å¤ËÂÇ¤ÄÊý¤Ë¥Û¡¼¥à¥é¥óÂÇ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¥Ù¡¼¥¹¤ò²ó¤Ã¤Æ¥Û¡¼¥à¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¤¤¡Ë
¡¡¡½¡½²áµî¤Î£×£Â£Ã¤Ç°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿¾ìÌÌ¤Ï
¡¡¾®±à¡¡Á°²ó¤Î£×£Â£Ã¤â¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¸å¡¢Í¥¾¡¤·¤¿»þ¡Ö¤¹¤´¤¤¤Ê¡Á¤Ã¡×¤Æ»×¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡½¡½²þ¤á¤Æ£×£Â£Ã¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò
¡¡¾®±à¡¡¹ñ¤òÂåÉ½¤·¤ÆÀï¤¦¤Î¤Ç¤è¤ê¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢º£¡¢¼«Ê¬¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÁ´ÎÏ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤¤½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¡£¤È¤Ë¤«¤¯É¬»à¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£