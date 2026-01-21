2大会連続で最年少選出となった中日・高橋宏は、ドジャース・山本から“世界一イズム”を吸収し日の丸を背負う覚悟を示した。

「選ばれた時に、自信を持って“任せてください”と言える準備を心がけてきました」

昨年12月から大阪市内で、公私で慕う山本と4年連続合同自主トレ。連覇したワールドシリーズで「中0日」登板など3勝を挙げたMVP腕と2カ月ともに過ごし学んできた。

「由伸さんと一緒に過ごして、新しい発見もありました。野球だけでなく、いろんなものを得られました」

新たな出会いも飛躍の糧。その合同自主トレ期間中、山本と親交があるプロボクシングWBC世界バンタム級2位・那須川天心と“合体”。「あの身体能力や技術、意識の高さ、また違う次元のトップアスリートを見ることができたのは大きな経験」。他競技の世界基準に触れたこともプラスにする構えだ。

この日は、ナゴヤ球場でWBC使用球を使ってブルペン投球するなど調整は順調。チームでは、井上監督から投手キャプテンに指名された年男は「優勝を目指して自分が引っ張っていけたら」。侍ジャパンでの世界一、そして、11年以来15年ぶりとなるリーグ優勝へ、フル回転する。 （湯澤 涼）