2大会連続で選出され、前回大会では優勝に貢献したオリックス・宮城が兄貴分のドジャース・山本との共闘を心待ちにした。

「すごくそのあたりは楽しみですし、またいろんなあおりが来ると思うので。準備したいと思います」

山本が海を渡るまでグラウンド内外で常に背中を追い、昨季からは背番号18も継承。調子が決して良くない中でも試合をつくり、チームに勝ちをもたらす姿を間近で見続け、理想としてきた。絶対的エースと日の丸をつけての再タッグに、心ははずむ。

前回大会は1次リーグ・チェコ戦で登板。5回1失点の好投でセーブを記録したが、登板はこの一度だけだった。準決勝からのアメリカラウンドでは肩をつくることもなかった。「勝ちしかダメな状況で投げられなかったので。準決勝、決勝とかで任されるような投手にならないと」と、世界一の喜びとともに味わった悔しさを糧に、成長を追い求め続けてきた。

「選ばれることでさえ光栄だと思うし、もうどこでも、いけと言われたらいく準備をするだけ」。既に使用球を使って練習を進めており、心身ともに準備は万全。世界一の美酒に、今度は心の底から浸ってみせる。 （阪井 日向）