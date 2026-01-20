広島は26日、マツダスタジアムでスタッフ会議を開き、2年連続Bクラスからの逆襲へ「勝つ集団」へシフトして戦う今季方針を確認した。新井監督は既に横一線の競争を打ち出しており、選手起用の判断基準を「結果と内容」と明言。従来は調整を任せていた主力やベテランも例外ではなく「何も決まっていないから、ヨーイドンでみんな一斉にスタートしましょう、ということ」と説明した。

世代交代期。育成を主眼に置いても、藤井ヘッドコーチは「（積極的に）若手を使った（昨季後半の）反省も込みで、勝利に一番近いメンバーで戦うという感じ」と付言した。宮崎・日南である春季キャンプ第3クールの2月10、11日に紅白戦を組み、外国人や新人投手を除く全選手が出場する予定だ。指揮官は「10日から（競争が）始まりますよ、ということ」と激しいアピール合戦を求めた。

≪新井監督は今年も絵馬に「日本一」≫

松田一宏オーナー代行や新井貴浩監督ら首脳陣、球団職員ら96人が広島市中区の広島護国神社で今季の必勝を祈願した。玉串を奉納し、絵馬に4年連続で「日本一」と記した指揮官は「大きな目標。心願成就できるよう頑張りたい」と話した。マツダスタジアムでのスタッフ会議では春季キャンプでの1、2軍の振り分けも決定。育成1位の小林（城西大）は球団の新人育成選手で初の1軍スタートが決まり、腰椎椎間板ヘルニア手術を受けた黒原、右大腿二頭筋腱膜部損傷のドラフト4位・工藤（北海学園大）は2軍スタートとなった。