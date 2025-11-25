「契約間近だ」優勝したU-23日本代表の主将がオランダ強豪移籍へ！加入目前と現地報道「ついにこの日本人が到着する時が来た」
J２のRB大宮アルディージャは１月26日、20歳のDF市原吏音が海外クラブへの移籍を前提とした手続きと準備のため、チームを離脱すると発表した。
連覇を果たした先のU-23アジアカップではキャプテンとしてU-23日本代表を牽引したCBの新天地は、オランダの強豪AZになるようだ。
オランダメディア『Voetbal International』は同日、「AZは日本人DFイチハラと契約間近」と見出しを打ち、「この日本人DFは間もなく入団する見込みだ。選手に近い関係者に確認した」と報じている。
「先週、リヨン・イチハラの加入が近いことを既に報じていた。RB大宮アルディージャからの加入は時間の問題と思われていた。そしてついに、この日本人選手がアルクマールに到着する時が来た」
同メディアは「RB大宮アルディージャは（オランダ時間の）日曜夜に、市原に完全移籍の自由が与えられたと発表した。イチハラはオランダに移籍する。ヨーロッパのエールディビジで地位を確立したいと考えている」と続けた。
「イチハラは、オランダで多くの同胞選手の活躍を目の当たりにしてきた。そのため、AZは若きイチハラにとって理想的な次のステップであり、キャリアアップにつながるだろう」
現在、日本代表経験のある毎熊晟矢がプレーするAZは、コンスタントに欧州カップ戦に出場している強豪クラブ。現ブレーメンの日本代表DF菅原由勢がプレミアリーグ（サウサンプトン）移籍を勝ち取ったように、ここで結果を残せば、さらなるステップアップも望めるだろう。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
