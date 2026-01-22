カスハラ？「話しかけるなバッジ」が欲しい→給料が出ないオフの時間まで接客を強要される店員の憂鬱【作者に聞く】
スーパーの店員の顔を覚えていると、つい話しかけてしまう人は多いようだ。しかし、その何気ない行動が店員を追い詰めていることもある。狸谷(@akatsuki405)さんの漫画『チェッカー鳥海さん、レジまでお願いします』より、休憩中の店員が直面する過酷な現実を紹介する。
■エプロンを外していても「店員」。トイレを阻む理不尽な声
レジ打ちを担当するチェッカーは、勤務中に水分を摂ったり、トイレに行ったりすることが自由にできない。そのため専用の休憩時間が設けられているが、制服を着ているというだけで、休憩中でも客から容赦なく声がかかる。
「ゴミ袋どこ？バスの時間があるから急ぎなの！」と、自分の都合を優先させる客。店員はトイレに行きたい思いをぐっとこらえて応対しなければならない。この状況に読者からは「給料が発生しないときは対応したくない」「話しかけるなバッジが必要」といった共感の声が届く。こうした声が届くのは、作者にとってもうれしいことだろう。
■怒りを漫画の糧に。立ち直りを支える読者の共感
作者の狸谷さんは、「実情を漫画にしても、伝えたい層には全く伝わらないのが悲しい」と本音を漏らす。一方で、創作活動そのものがストレス発散になっているとも話す。
どれだけ理不尽な目に遭って傷ついても、それが「漫画の糧になる」と思えば立ち直りが最も早くなったという。スーパーや接客業の大変さを知ってほしいという思いに加え、読者からの共感の声が、作者の原動力となっている。
理不尽な経験をすべておもしろい漫画に昇華していく姿勢。そのほか、スーパーのリアルな実情を描く狸谷さんの作品は、多くの働く人々に勇気を与えている。
■取材協力：狸谷(@akatsuki405)
