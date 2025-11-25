混迷する国際情勢の中で日本の平和と安全をどう確保していくのか。

その針路と課題への取り組みが問われる重大な機会を迎えているが、各党党首による議論が内向きとなったのは物足りない。

衆院選がきょう公示される。それを前に、日本記者クラブで各党党首による討論会が開かれた。

各党が訴えの柱に据えたのが消費税の減税・廃止だ。

高市首相は、与野党と有識者でつくる社会保障制度改革に関する国民会議での議論を経たうえで、「２０２６年度内の減税を目指していきたい」と述べた。

中道改革連合の野田共同代表は、消費減税の財源にファンドを活用すべきだとした。

消費税は年金や医療、介護などの社会保障を支える基幹財源だ。食料品の税率をゼロにした場合、年５兆円の税収減となる。代替財源を確保できなければ、社会保障サービスを削らざるを得ない。

過度な円安は、消費減税がもたらす財政悪化への懸念や、近年の日本の国力低下を反映したものだとされる。成長につながる分野を中心に製造業などを立て直すことが重要だ。経済の再興が実現すれば、円安の是正も期待できる。

外交に関して、野田氏は中国を念頭に「日本は軍国主義が復活している、というレッテルを盛んに貼ろうとしている」と述べた。首相が非核三原則の堅持を明言していないことなどが、対日批判の口実を与えていると指摘した。

だが、日中関係の悪化は中道改革にも責任の一端がある。

中道改革の前身の立憲民主党議員が昨年１１月、台湾有事を巡る対応を執拗（しつよう）に国会で質問し、首相が存立危機事態に「なり得る」と述べたことがきっかけだ。

外交を政争に絡めている場合なのか。内向きの議論ではなく、激動する世界全体を見据えて日本外交のあり方を論じるべきだ。

討論会では、政権の枠組みも議論となった。首相は「国民民主党には早くからプロポーズを送っている」と述べ、連立入りへの期待を示した。国民民主の玉木代表は「どういう選択がベストか、判断する」と述べるにとどめた。

衆院選で自民党と日本維新の会が過半数を確保しても、参院では少数与党だ。連立の拡大は政権にとって重い課題となる。

野田氏は「穏健な保守が一緒になる可能性もある」と述べ、自民を巻き込んだ政界再編に意欲を示した。衆院選の帰趨（きすう）は政界流動化の可能性をはらんでいる。