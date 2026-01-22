中国の抑止に優先的に取り組む方針を示したことは評価できるが、それを理由に同盟国に国防費の大幅な引き上げを一方的に要求するのはあまりに乱暴すぎる。

米国のトランプ政権は数字ありきではなく、必要で効果的な抑止力を構築するために、同盟国との協力を深めてほしい。

米国防総省が、防衛政策の指針となる「国家防衛戦略」を発表した。中国を「米国に次ぐ世界第２の強国」と定義し、南西諸島や台湾、フィリピンを結ぶ「第１列島線」に沿って強力な対中防衛体制を構築すると明記した。

その上で、同盟国や友好国の貢献が不可欠だと強調した。北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）が国防費の目標とする国内総生産（ＧＤＰ）比５％を「新たな世界基準」とし、日本を含めた同盟・友好国がこの基準を満たすよう求めた。

高市政権は今年度予算で、防衛費を２７年度にＧＤＰ比２％とする目標を前倒しで達成したばかりだ。２６年度の予算案には過去最大の９兆円を計上し、防衛力整備を進めている。

米国の要求は法外であるばかりでなく、正確な認識に基づいているとは到底思えない。

日本は米軍に基地を提供している。在日米軍駐留経費負担額は毎年２０００億円超にのぼり、米軍が駐留する同盟国の中では最大とされる。日本に寄港する米艦船の保守・点検には、多くの日本人技術者が携わっている。

高市首相が２６日の討論会で、防衛費増額について「日本独自で整備する」と述べたのは当然だ。同時に、日本の貢献の実態について米国の理解が得られるよう、粘り強く説明を続けねばならない。

一方、米戦略は２２年の前回、中国が台湾海峡の平和と安定を脅かしていることに懸念を示したのに対し、今回は触れなかった。中国とは「体制転換や存亡をかけた闘争は求めない」とも強調した。

トランプ大統領は４月に訪中を予定している。中国の習近平国家主席とのディール（取引）を優先し、中国に配慮しているのではないかとの懸念は拭えない。

また、北朝鮮の抑止は韓国が主要な責任を担い、米国は「限定的な支援」にとどまると記した。ロシアの脅威についても、過去の戦略に比べて評価を引き下げた。

だが北朝鮮は核・ミサイル戦力を増強し、ロシアはウクライナ侵略をやめない。米国は脅威が高まっている現実を直視し、同盟国と連携を強化するよう求めたい。