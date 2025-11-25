皮膚疾患の共同研究相手から高額接待を受けたとして、東大大学院教授で医師の佐藤伸一容疑者（６２）が収賄容疑で逮捕された事件で、１日の接待費用が最大で約８５万円に上っていたことが捜査関係者への取材でわかった。

警視庁は、佐藤容疑者が共同研究を統括する立場を利用し、高級店ばかりを指定していたとみて調べている。

警視庁は２６日、佐藤容疑者の部下で、同大学院元特任准教授の医師吉崎歩容疑者（４６）（東京都文京区湯島）を収賄容疑で、共同研究相手で一般社団法人「日本化粧品協会」代表理事の引地功一容疑者（５２）（大阪府岸和田市別所町）を贈賄容疑で東京地検に書類送検した。

捜査関係者によると、佐藤、吉崎両容疑者は２０２３年３月〜２４年８月、大麻成分の皮膚疾患への効能に関する「社会連携講座」の運営で便宜を図る見返りに、引地容疑者から高級クラブや性風俗店で計約３０回にわたり接待を受けた疑い。

引地容疑者は便宜への謝礼として、２人に計約３８０万円分の接待をした疑いがある。このほか高級飲食店で計約９０万円分の接待もしていたという。

接待は講座の設置承認後の２３年２月以降、月２回のペースで行われていたとされる。同年７月３日には、東京・有楽町のフランス料理店で食事後、銀座の高級クラブを訪れ、引地容疑者が計約８５万円全額を支払っていた。

接待場所は、吉崎容疑者が佐藤容疑者の希望を伝えており、２４年４月頃からは、東京・吉原のソープランド（１人約８万円）を指定するようになったという。

同庁は、引地容疑者が共同研究の成果を化粧品事業につなげるため、接待を続けていたとみている。

同庁は２６日、佐藤容疑者を収賄容疑で同地検に送検した。