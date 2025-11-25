阪神は２６日、大山悠輔内野手（３１）が公益社団法人アニマル・ドネーション（日本初の動物専用寄付サイトを運営）に１００万円を寄付したことを発表した。また、同団体の「ＡＷＧｓ Ｓｐｅｃｉａｌ アンバサダー」に就任が決まった。

愛猫家として知られる大山は球団を通じ「この度、動物福祉の活動を支援するため『アニマル・ドネーション』を通じた寄付を行うことにしました」とコメント。「私自身、動物が好きで、動物たちを取り巻く環境に関心を持ってきましたが、まだ知らない課題も多くあるのではないかなと感じています」と続けた。

ＡＷＧｓとは動物の目線で考えたＳＤＧｓとして、“一緒に犬猫の住む世界を変えよう”をスローガンに、１３のゴールと３１のテーマを独自設定した、問題提起とアクションサイト。球団ＯＢの秋山拓巳ＢＡ（３４）も昨年５月、同団体のアンバサダーに就任し、動物福祉の向上に尽力している。

大山は「今回の寄付が、動物福祉活動を支える一助となるとともに、この取り組みをきっかけに、動物たちの現状について、少しでも多くの方に知っていただければうれしいです」と、今後もアンバサダーとして支援を続けていく思いを語った。