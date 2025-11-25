２７日に公示される衆院選は、３６年ぶりに真冬の２月に投開票される。

寒波が続く北国の各陣営は、聴衆や運動員の防寒対策を強化し、事務所の雪かきに追われている。自治体の選挙管理委員会は、雪で設置場所を確保できないためポスター掲示板を削減。投票所の除雪のため、投票開始を遅らせる異例の対応も余儀なくされている。

「これだけではまだ寒いかな」。北海道１１区（帯広市など）のある陣営では２６日、遊説担当のスタッフが、使い捨てカイロやスノーブーツ、厚手の手袋など準備した防寒グッズを点検しながらつぶやいた。

１１区は道内屈指の厳寒エリア。２６日朝も選挙区内の陸別町が氷点下２２・９度を観測し、寒さとも闘う必要がある。この陣営では「高齢者らを外で待たせて体調を崩されたら困る」と、街頭演説を減らし、屋内でのミニ集会や演説会に切り替える方針だ。

また、夜間に吹雪となれば移動時の事故が懸念される。別の陣営の立候補予定者は「事務所に宿泊用布団を用意することを考えないといけない」と漏らす。

雪も陣営を苦しめる。青森１区（青森市など）の立候補予定者の男性秘書（５９）は「この時期の選挙は勘弁してほしい」と除雪用スコップを片手に嘆く。衆院が解散された２３日の朝は膝まで埋まる積雪があり、準備を進めたいのに事務所から道路まで通り道を作るのに３０分もかかった。

青森市内の積雪は２６日午後３時時点で１メートル２８と平年の倍以上。２７日も雪が降りやすいとの天気予報で、一部陣営は、聴衆の安全確保のため第一声をホテルの宴会場で行うことにした。

豪雪地帯が広がる地域での選管では、公示前最大の懸案が「選挙ポスターの掲示板をどうするか」だった。道路脇の空き地など従来の設置場所は雪に埋もれるため、各地で設置方法の変更や削減が行われた。

新潟県魚沼市では２４日、市選管から委託された地元の建設会社社長、志田貢さん（６８）が２メートル以上の積雪の中、道路脇のガードレールを掘り出し、掲示板をひもでくくりつけた。通常は地面にくいを打って立てるが、積雪で難しいという。志田さんは「掲示板が倒れたり、ポスターが雪で隠れたりしないよう見回りもしないと」とため息をつく。

市選管では、橋の欄干に取り付けるなどの工夫をしたが、設置不能な場所もあり、掲示板の数を従来の２２３か所から１６３か所に削減せざるを得なかった。

有権者の投票機会にも影響が出ている。例年、２メートル前後の積雪がある福島県只見町は、２月８日の投票開始時刻を午前７時から２時間遅らせて午前９時にする。警報級の大雪を想定し、除雪の作業時間を確保した。

隣接する同県南会津町は、投票所３０か所のうち１２か所について投票終了時刻を午後５時にする。路面状況悪化による投票箱運搬の遅れを防ぐという。行政区長を務める弓田哲司さん（７５）は「町は高齢世帯が多く、車の運転ができない人は投票に行くのが難しくなるのでは」と心配する。

衆院選が２月に行われるのは１９９０年以来３６年ぶりで、現行憲法下では３回目。積雪シーズンで、各自治体選管の投開票事務にも影響が出ることが想定されるため、総務省は今回、同省選挙部に「降積雪対策対応チーム」を設置し、各選管から相談を受け付ける。

雪で投票率が下がる恐れもあり、同省の担当者は「真冬に行われた例は少なく、今までと異なる課題も生じるはずだ。有権者の投票に影響を与えないよう、丁寧に対策を進めたい」としている。