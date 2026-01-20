５月末で活動を終了する「嵐」が２６日、有料ファンクラブ（ＦＣ）サイトなどを更新し、３月４日に新たなデジタルシングル「Ｆｉｖｅ」をリリースすることを発表した。２０２０年のデジタルシングル「Ｐａｒｔｙ Ｓｔａｒｔｅｒｓ」（同年１０月３０日配信）以来、約５年４か月ぶりの新曲リリースとなる。メンバー５人はＦＣ動画にそろって登場し、新曲レコーディングの様子などを明かした。

３月１３日から５大ドームを巡るラストツアー「Ｗｅ ａｒｅ ＡＲＡＳＨＩ」（全１５公演）開幕を前に、待望の新曲リリースが発表された。一般向けへの発表１時間前となる午前１１時、有料ＦＣサイトに「嵐よりファンクラブ会員の皆さまへ嬉（うれ）しいお知らせ」とのタイトルで、５人による動画が投稿された。

５人は、３分２３秒の動画に爽やかな白やネイビーのシャツとジャケット姿で登場。冒頭、リーダー・大野智（４５）の口から３月４日に新曲「Ｆｉｖｅ」をデジタルシングルとして配信リリースすることが報告された。５人は満面の笑みで「よっ！」「ありがとうございます！」と拍手しながら喜びを分かち合った。

注目の曲調や、作詞作曲の担当者などは明らかにせず。１９９９年の結成・デビューから一人も欠けることなく歩みをともにしたメンバーたちを象徴するタイトル「Ｆｉｖｅ」のみが解禁された。既にレコーディングが行われ、完成品がメンバーの元に届いているという。櫻井翔（４４）は、同曲を聴いた感想を「『わあ、嵐だ』って感動した」としみじみと語り、松本潤（４２）も「嵐だって思うよね」とうなずいた。

２０年の活動休止前最後のデジタルシングルで、英語の歌詞がメインの「Ｐａｒｔｙ Ｓｔａｒｔｅｒｓ」以来の楽曲リリース。約５年ぶりのレコーディングを、二宮和也（４２）は「意外とあっという間に終わった」と回想した。メンバー随一の歌唱力を誇る大野は、「５年ぶりくらいでしたけど、声…出ました！ 変わらぬ美声が出ました！」と照れ笑いしながら、手応えをのぞかせた。

同曲は３月４日から各音楽配信サービスで配信されるだけでなく、ＦＣ会員以外も購入可能な「ファミクラストアオンライン」で、ツアー最終日で、活動最終日でもある５月３１日にＣＤシングルとして発売することも発表された。相葉雅紀（４３）は、嵐として“最後の新曲”を「一言で言うなら…とにかくいい曲。だから皆さん楽しみにしてほしい！ 本当にいい曲なんです」と、有終の美にふさわしい一曲であることを予告した。

◇嵐の活動休止からの経過

▼２０年１２月３１日 この日をもって活動休止

▼２３年１０月２４日 二宮和也が同日付で「スマイルアップ」からの独立を発表

▼２４年４月１０日 メンバー５人による新会社「株式会社嵐」設立を発表

▼同１９日 嵐が「ＳＴＡＲＴＯ ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ」とグループエージェント契約を発表

▼５月３０日 松本潤が「ＳＴＡＲＴＯ ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ」を退所して独立。ソロは個人事務所で、「嵐」としては変わらず「ＳＴＡＲＴＯ―」に所属することに

▼９月１５日 結成２５周年を迎え、特設サイト「ＭＹ ＢＥＳＴ ＡＲＡＳＨＩ」開設などを発表

▼１１月３日 デビュー２５周年で有料ファンクラブサイトに動画をアップ。活動休止以来、４年ぶり５人集結

▼２５年５月６日 来年５月末に活動終了することを有料ファンクラブサイトで発表

▼１１月２２日 ２６年３月１３日に開幕する５大ドームツアーの概要を発表

▼２６年１月２６日 ３月４日に新デジタルシングル「Ｆｉｖｅ」のリリースを発表。５月３１日にはＣＤシングルとして発売する