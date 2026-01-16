µð¿Í¡¦Â§ËÜ¹·Âç¤¬µÜºê¥¥ã¥ó¥×¤«¤é¥Õ¥ë²óÅ¾Àë¸À¡Ö¶ËÎÏ·ÑÂ³¤·¤Æ¥Ö¥ë¥Ú¥ó¡×°ÜÀÒ¸å½é¤ÎÅÄÃæ¾Âç¤È£²¥·¥ç¥Ã¥È¼Â¸½
¡¡£Æ£Á¤Çµð¿Í¤Ë¿·²ÃÆþ¤·¤¿Â§ËÜ¹·ÂçÅê¼ê¡Ê£³£µ¡Ë¤¬£²£¶Æü¡¢³«Ëë¤«¤é¤Î¥Õ¥ë²óÅ¾¤Ë¸þ¤±¤Æ¼«¸ÊÎ®¤ÎÅê¤²¹þ¤ßÄ´À°¤Ç»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÍ½¹ð¤·¤¿¡££²·î£±Æü¤«¤é£±£²Æü¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëµÜºê¤Ç¤Î£±¼¡¥¥ã¥ó¥×¤«¤é¡Ö½½Ê¬¤¤¤±¤ë¡£¶ËÎÏ¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ë¤ÏÆþ¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÀë¸À¤·¤¿¥Ù¥Æ¥é¥ó±¦ÏÓ¡££Çµå¾ì¤Ç¤Î¼«¼ç¥È¥ì¤Ç¤Ï³ÚÅ·»þÂå¤ÎÆ±Î½¡¦ÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¡Ê£³£·¡Ë¤È¤Î£²¥·¥ç¥Ã¥È¤â¼Â¸½¤·¡¢£³Ç¯¤Ö¤êÀèÈ¯Éüµ¢¤Ø¤Î·è°Õ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡Îä¤¨¹þ¤à¼¼Æâ¤â²¿¤Î¤½¤Î¡£Â§ËÜ¤ÏÊÒÉ¨¤ò¤Ä¤¤¤¿¥Ö¥ë¥Ú¥óÊá¼ê¤á¤¬¤±¤Æ¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ËÏÓ¤ò¿¶¤Ã¤¿¡££±·³¥¹¥¿¡¼¥ÈÍ½Äê¤ÎµÜºê¥¥ã¥ó¥×¤Ï£¶Æü¸å¡£¼ÂÀï¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î¥×¥é¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÂÀÓ½½Ê¬¤Î£³£µºÐ¤Ï¡Ö½½Ê¬¤¤¤Ä¤Ç¤â¤¤¤±¤ë¤«¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡£´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¡ÊÅê¼ê¥³¡¼¥Á¤Î¡ËÆâ³¤¤µ¤ó¡¢¿ùÆâ¤µ¤ó¤ÈÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤é¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢³ä¤È¤·¤Ã¤«¤êÅê¤²¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¡×¤ÈÆ²¡¹¸À¤Ã¤¿¡£
¡¡£Çµå¾ì¤Ç°ÜÀÒ¸å½é¤á¤ÆÎý½¬¤·¤¿£²£´Æü¤«¤é£³ÆüÏ¢Â³¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥óÆþ¤ê¡£µå¿ô¤Ï£²£°µåÄøÅÙ¤Ë¥»¡¼¥Ö¤·¤Ä¤Ä¡¢¼«¸ÊÎ®¤Î£³Ï¢Åê¤Ç´¶³Ð¤ò¸¦¤®À¡¤Þ¤»¤¿¡£¡Ö¼ÂÀï¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤Þ¤¿ÊÑ¤ï¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢µÜºê¤Ç¤Ï¶ËÎÏ·ÑÂ³¤·¤Æ¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÏÆþ¤ê¤¿¤¤¡×¡££±£´Ç¯¤«¤é£µÇ¯Ï¢Â³Ã¥»°¿¶²¦¡¢ÄÌ»»£¸ÅÙ¤Î£²¥±¥¿¾¡Íø¡££±£²£°¾¡¡õ£´£¸¥»¡¼¥Ö¤ò¸Ø¤ë¥Ù¥Æ¥é¥ó¤¬Áá¤¯¤âÇ³¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡³ÚÅ·»þÂå¤Î²Æì¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤Ï£±£µ£°µå°Ê¾å¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÇÇ®Åê¤¹¤ëÆü¤â¤¢¤Ã¤¿¡£µð¿Í¤Î£±¼¡¥¥ã¥ó¥×ÃÏ¡¦µÜºê¤ÏÎãÇ¯µ¤²¹£±£°ÅÙÁ°¸å¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âÅê¤²¹þ¤à¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÏÊÑ¤¨¤Ê¤¤¡£¡ÖËÍ¤Ï²¼¼ê¤¯¤½¤Ê¤Î¤Ç¡£¤Ç¤¤ë¤À¤±Åê¤²¤ÆÀ÷¤ß¹þ¤Þ¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¿Í´Ö¡££²£°µå¡¢£³£°µå¤¸¤ã´¶³Ð¤Ï¤Ä¤«¤á¤Ê¤¤¡£¤±¤¬¤Î¥ê¥¹¥¯¤â¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤·¤Ã¤«¤êÅê¤²¤ÆÂÎ¤ò¤Ä¤¯¤ë¡£¤¤¤¤¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤±¤¬¤Ï¤·¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£¥¦¥§¡¼¥È¤ò¤·¤Æ¤â¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯Åê¤²¤Ê¤¤¤È¤Ä¤«¤Ê¤¤¡×¡£¥×¥íÆþ¤êÁ°¤«¤éÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¿Îý½¬Ë¡¤ò¿·Å·ÃÏ¤Ç¤â´Ó¤¯¡£
¡¡´·¤ì¤Ê¤¤´Ä¶¤Ç¿´¶¯¤¤Ì£Êý¤¬¤¤¤ë¡££²ºÐ¾å¤Î¡ÖÅÄÃæ¤µ¤ó¡×¤À¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¸áÁ°Ãæ¤ÎÎý½¬»þ´Ö¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢ÊóÆ»¿Ø¤ÎÁ°¤Ç½é¤á¤Æ£±£³Ç¯¤ÎÆüËÜ°ì¥³¥ó¥Ó¤¬¤½¤í¤Ã¤¿¡£¾éÃÌ¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤éÃÌ¾Ð¤·¡¢ÅÄÃæ¾¤¬£²£±ºÐ¤ÎÀõÌî¤òÂ§ËÜ¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤â¡£¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤Î´¿·Þ¥à¡¼¥É¤Ë¡Ö¤¹¤´¤¯¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢Áá¤¯ÍÏ¤±¹þ¤á¤¿¤é¡×¤ÈÉ½¾ð¤â´Ë¤ó¤À¡££±£´Ç¯ÌÜ¤ÎÌÜÉ¸¤Ï£³Ç¯¤Ö¤ê¤Îµ¬ÄêÅêµå²óÅþÃ£¤È£´Ç¯¤Ö¤ê¤Î£±£°¾¡Ä¶¤¨¡£²æÎ®¤ÎÄ´À°Ë¡¤ÇÀèÈ¯Éüµ¢¤Ø½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤ë¡£¡ÊËÙÆâ¡¡·¼ÂÀ¡Ë