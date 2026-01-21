ユース年代ではゴールを量産し、ドイツの神童と呼ばれてきた男の今後はどうなるのだろうか。昨夏にドルトムントからデンマークのコペンハーゲンへ移籍した21歳のFWユウスファ・ムココの立場が危ういものとなっている。



ムココはドルトムントのアカデミー時代から注目されてきたが、トップチームでは定位置を確保できなかった。そこで昨夏に500万ユーロの移籍金でコペンハーゲンに完全移籍したのだが、コペンハーゲンでも状況は変わっていない。





今季ここまでリーグ戦得点数は3点に留まっており、最近はスタメンから外れるゲームが多い。デンマーク『Bold』は、今冬にもコペンハーゲンがムココを手放す可能性があるとまで伝えている。今では17歳のU-19アイスランド代表FWヴィクトル・ダダソンとの序列争いに巻き込まれていて、ムココの立場は怪しい。500万ユーロの移籍金は欧州5大リーグでは安価だが、デンマークのコペンハーゲンにとってはそれなりの金額だ。それだけにムココへの期待は大きかったのだが、すでに失敗との評価になりつつある。独『Bild』は今のムココを狙うクラブは少ないと伝えていて、売却しても引き出せる移籍金は僅かと見ている。コペンハーゲンにとっては大損となるかもしれないが、ムココはここから復活できるだろうか。