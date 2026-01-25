ÁáÂçÁêËÐÉô¤«¤é81Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÎÏ»Î¡¡ÀîÉûÉöÇÏ¡¡°ÂÀÄ¶ÓºßÀÒ¤Î°Â¼£ÀîÉô²°¤Ø
¡¡ÁáÂç¤ÎÀîÉûÉöÇÏ¡Ê4Ç¯¡Ë¤¬ÂçÁêËÐ¤Î°Â¼£ÀîÉô²°¤ËÆþÌç¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢26Æü¤Þ¤Ç¤ËÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£½Õ¾ì½ê¡Ê3·î8Æü½éÆü¡¢¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¥¢¥ê¡¼¥ÊÂçºå¡Ë¤Ç½éÅÚÉ¶¤òÆ§¤àÍ½Äê¡£ÁáÂçÁêËÐÉô¤«¤é¤Ï¡¢ÃæÂà¼Ô¤ò½ü¤±¤ÐÀïÁ°¤Ë³èÌö¤·¤¿¸µ´ØÏÆ¡¦³ÞÃÖ»³°ÊÍè81Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÎÏ»ÎÃÂÀ¸¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡·§ËÜ¸©±§ÅÚ»Ô½Ð¿È¤ÎÀîÉû¤Ï¡¢´Ø¼è·Ð¸³¼Ô¤Ç½é¾ì½ê»°ÃÊÌÜÍ¥¾¡¤·¤¿²Ö¤ÎÉÙ»Î¡Ê26¡á°ËÀª¥±ÉÍÉô²°¡Ë¤Î¤¤¤È¤³¡£Ê¸ÆÁ¹â1Ç¯»þ¤Ë¤Ï¡¢2Ç¯ÀèÇÚ¤Î¸½ËëÆâ¡¦µÁ¥ÎÉÙ»Î¡Ê24¡á°ËÀª¥±ÉÍÉô²°¡Ë¤é¤È¤È¤â¤ËÁ´¹ñ¹â¹»ÁíÂÎ¤ÇÃÄÂÎÍ¥¾¡¤Ê¤É¤Î¼ÂÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£ÁáÂç¤Ç¤Ï4Ç¯»þ¤Ë¼ç¾¤È¤·¤ÆÅìÆüËÜ³ØÀ¸Áª¼ê¸¢A¥¯¥é¥¹¾º³Ê¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°Â¼£Àî¿ÆÊý¡Ê¸µ´ØÏÆ¡¦°ÂÈþ¶Ó¡Ë¤Ï¸½Ìò°úÂà¸å¤Î22Ç¯½Õ¤ËÁáÂçÂç³Ø±¡¥¹¥Ý¡¼¥Ä²Ê³Ø¸¦µæ²Ê¤ò½¤Î»¡£¤ª¤«¤ß¤Î¿ùÌî¿¹³¨è½¤µ¤ó¤âÁáÂç½Ð¿È¤È¤¤¤¦±ï¤â¤¢¤ê¡¢ÁáÂçÁêËÐÉô¤È°Â¼£ÀîÉô²°¤ÏÄê´üÅª¤Ë¹çÆ±·Î¸Å¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤«¤Í¤Æ¥×¥íÆþ¤ê¤Î°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿ÀîÉû¤ÏÊ£¿ô¤ÎÉô²°¤«¤é¥¹¥«¥¦¥È¤ò¼õ¤±¤¿¤¬¡¢Âç³Ø1Ç¯»þ¤«¤éÍ¶¤¤Â³¤±¤¿°Â¼£Àî¿ÆÊý¤ÎÇ®°Õ¤Ë°ú¤«¤ì¤ÆÆþÌç¤ò·èÃÇ¤·¤¿¡£
¡¡ÁÏÀß4Ç¯ÌÜ¤ÎÆ±Éô²°¤Ï¡¢½é¾ì½ê¤Ç¿·Âç´ØÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Âç´Ø¡¦°ÂÀÄ¶Ó¡Ê21¡Ë¤é8¿Í¤Î¼ã¼êÎÏ»Î¤¬ºßÀÒ¤¹¤ë¿·ÀªÎÏ¡£º£ºÇ¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëÉô²°¤Ë¡¢ÏÃÂêÀ½½Ê¬¤Î¿·Äï»Ò¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¡£
¡¡¡þÀîÉû¡¡ÉöÇÏ¡Ê¤«¤ï¤¾¤¨¡¦¤Õ¤¦¤Þ¡Ë2003Ç¯¡ÊÊ¿15¡Ë4·î8ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢·§ËÜ¸©±§ÅÚ»Ô½Ð¿È¤Î22ºÐ¡£4ºÐ¾å¤Î¤¤¤È¤³¡Ê²Ö¤ÎÉÙ»Î¡Ë¤Î±Æ¶Á¤Ç¾®1¤«¤éÁêËÐ¤ò»Ï¤á¡¢¾®6¤ÇÁ´ÆüËÜ¾®³ØÀ¸Í¥¾¡Âç²ñÍ¥¾¡¡¢ÇòË²ÇÕÍ¥¾¡¡£Äá¾ëÃæ3Ç¯»þ¤ËÁ´¹ñÅÔÆ»ÉÜ¸©Ãæ³ØÀ¸Âç²ñ½àÍ¥¾¡¡£Ê¸ÆÁ¹â3Ç¯»þ¤ËÁ´¹ñ¹â¹»ÁíÂÎ8¶¯¡£ÁáÂç¤Ë¿Ê³Ø¤·¡¢3¡¢4Ç¯»þ¤Ë¼ç¾¡£1¥á¡¼¥È¥ë75¡¢150¥¥í¡£¼ñÌ£¤Ï±Ç²è´Ñ¾Þ¡£ºÂ±¦¤ÎÌÃ¤Ï¡ÖÁ´¿ÈÁ´Îî¡×¡£²ÈÂ²¤ÏÎ¾¿Æ¤È·»¡£
¡¡¢¦³ÞÃÖ»³¡¡ÆàÎÉ¸©½Ð¿È¡£ÁáÂçºß³ØÃæ¤Ë½Ð±©³¤Éô²°¤ËÆþÌç¤·¡¢Ëë²¼ÉÕ¤±½Ð¤·¤Ç1932Ç¯¡Ê¾¼7¡Ë2·î¾ì½ê½éÅÚÉ¶¡£³ØÀ¸½Ð¿ÈÎÏ»Î¤ÏÅö»þÄÁ¤·¤¯¡Ö¥¤¥ó¥Æ¥ê¡×¡ÖÃÒ¾¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¡£²£¹Ë¡¦ÁÐÍÕ»³¤òÅÝ¤¹¤¿¤á¤Î»²ËÅÌò¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¡¢Æ±Éô²°¤Î°Â·Ý¥Î³¤¤ËÈëºö¤ò¼ø¤±69Ï¢¾¡¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¤µ¤»¤¿¡£ºÇ¹â°Ì¤Ï´ØÏÆ¡£1945Ç¯½©¾ì½ê¸Â¤ê¤Ç°úÂà¤·¡¢ÃÇÈ±¼°¤ÏÁáÂç¤ÎÂç·¨¹ÖÆ²¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£1971Ç¯8·î11Æü¤Ë°ß¤¬¤ó¤Ç»àµî¡¢60ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£