「大惨事だ」日本代表を揺るがす“悲報”に韓国メディアも驚き「深刻な懸念」「W杯で優勝できるのか？」
また、日本代表戦士がピッチに倒れた。
現地１月25日に開催されたエールディビジ第20節のヘラクレス戦で、フェイエノールトのDF渡辺剛が右足首をひねって、負傷したのだ。
クラブの専門サイト『FR12.NL』によれば、のロビン・ファン・ペルシ監督は試合後、28歳CBの状態について、「ワタナベは足首を捻挫した。問題はどれほど深刻なのかということだ。様子を見て、それほどひどくないことを祈るしかない」とコメントしている。
この悲報に反応したのが韓国のメディア『Xports News』だ。「怪我、怪我、怪我、怪我、怪我...日本はワールドカップで優勝できるのか？ まさに大惨事だ。ファン・インボムと同僚の“キーDF”が負傷」と見出しを打ち、次のように報じている。
「日本代表は怪我の連鎖に見舞われている。2026年北中米ワールドカップを前に、現在ヨーロッパでプレーしている主力選手たちが欠場や体調不良の兆候を見せており、チーム全体のコンディションに深刻な懸念が生じている」
そして、南野拓実、久保建英、鎌田大地ら故障離脱が相次いでいる事実に触れたうえで、こう主張している。
「ワールドカップに向けた（準備の）スケジュールが本格化するなかで、日本代表は戦術の完成度以前に選手たちのコンディション維持と安全管理という根本的な課題に直面している。負傷とアクシデントが続く今の流れを断ち切れなければ、スタートから試練にさらされることになるだろう」
これ以上、怪我人が増えないのを祈るばかりだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】ショッキングな渡辺剛の負傷シーン
