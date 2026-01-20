「満足しちゃったら終わり」直近７戦が４Ｇ４Ａ、オランダで猛威を振るう日本代表FWに地元ファンも熱狂！「26年ぶりの勝利ですから」【現地発】
PSVが首位を独走する今季のオランダリーグは、２位から６位までの５チームに共通するものがある。２位フェイエノールト（DF渡辺剛、FW上田綺世）、３位アヤックス（DF板倉滉、冨安健洋）、４位NEC（MF佐野航大、FW小川航基）、５位AZ（DF毎熊晟矢）、６位スパルタ（FW三戸舜介）と、各チームに日本人選手がいるのだ。そのほとんどがチームの主力。質量ともに充実しているのが、今季のオランダリーグにおける日本人勢と言えるだろう。
スパルタは最近、記録ずくめ。１月18日、26年ぶりにスパルタは、フェイエノールトとのアウェーでのダービーマッチを４対３で制した。続く25日のユトレヒト戦を１対０で勝ったことで、スパルタは33年ぶりにリーグ戦４連勝を記録した。
チーム同様、三戸も好調。ここ２か月、三戸は公式戦７試合で４ゴール・４アシストを荒稼ぎしている。
俊足の三戸と、スパルタのカウンター戦術は相性がいい。ユトレヒト戦は22本のシュートを浴びた一方、スパルタは５本のシュートしか打てなかったが、こういう試合展開になると、三戸のスピードが活きる。７分、ユトレヒトのCKを防いだスパルタはロングカウンターを仕掛け、ファン・ベルヘンのラストパスを受けた三戸が、GKとの１対１をチップシュートで制した。このゴールが決勝ゴールとなり、試合後のサポーターは「ミートー！ ミートー！」と名前を連呼しながら、三戸のことを神のように崇めた。
「試合を見てたら分かると思うんですけれど、チームとして全然、納得の行くような内容ではなかった。ロングボールが多く、自分がサイドから１対１を仕掛けることがまったくなく、ボールロストも多かった。だけど、こういう試合を勝てるのが最近のスパルタだと思いますね」
フェイエノールト戦で決めた三戸のゴールも、カウンターから決めたもの。
「カウンターはチーム戦術として持っている。ウイングに自分ともうひとり、速い選手（ファン・ベルヘン）を置いて、今日はふたりでカウンターから仕留めた。これを自分たちの武器にしてます」
フェイエノールト戦のゴールは、オランダ生活２年間の成長の証。彼が初めてデ・カイプ（フェイエノールトの本拠地）に立ったのは、スパルタ入団間もない24年２月11日だった。０対２というスコア以上の完敗を喫した後、三戸はこう語っていた。
「チームとしての差も感じましたし、個人としての差もあった。あらためてチャンピオンズリーグに出るチームだなと感じました。ああいうチームにやっぱり勝ちたい。しかし何と言ってもあのスタジアムの雰囲気がすごかった。人がいっぱい入ってましたし、“アウェー感”を感じました。プレーしていて鳥肌が立ちました。一気にワーってなる瞬間がもうたまんない。スッゲーってなりますね」
あれからもうすぐ２年。デ・カイプでのプレーに慣れた三戸は、チームメイトともにカウンターからフェイエノールト陣内を切り裂き、最後は中央からシュートを決めた。
「年を重ねるごとに、あのスタジアムでプレーができてきていると思います。１年目は、怖かったというか、あのスタジアムは嫌だった。先週もやりましたが、あそこは他のスタジアムとは違う、特別な雰囲気があります。やりづらさがありますね。自分のゴールで３対１にして、80分に交代したんですが、『勝った』と思ってました。でも気付いたら（シェキール・ファン・ペルシの２ゴールで）３対３になった。『また勝てない。これがスパルタだな』と思っていたら（後半アディショナルタイムに）４点目が入って、スパルタが勝ち切った。チームとしての成長を感じました」
スパルタのチームバスが深夜、彼らの本拠地“ヘット・カステール”に着くと、熱狂的なサポーターが待ち構えていた。
「26年ぶりの勝利ですから、普段はゴール裏にいるサポーターたちが集まって、大騒ぎでしたよ。花火をバーンと上げてたし、バスのほうにも飛ばしていたし。すごかったですね。自分もスパルタに来て初めてビッグチームに勝ちました。そこはすごく嬉しい」
しかし、このインタビュー中、三戸は何度も「ユトレヒト戦、フェイエノールト戦ともに自分がゴールを決めてチームは勝ったけれど、チームとしても個人としても内容が良くなかった」と自己批判を繰り返した。
「満足はしないですね。点を決めて勝てたのは、もちろん嬉しいですけれど、どうしても満足感はない。逆にそこで満足しちゃったら終わりかなと思います。そう自分に言い聞かせて頑張ります！」
取材・文●中田 徹
【動画】スピードがえぐい！ ユトレヒト戦、三戸舜介が超高速カウンターから奪った決勝点をチェック！
チーム同様、三戸も好調。ここ２か月、三戸は公式戦７試合で４ゴール・４アシストを荒稼ぎしている。
俊足の三戸と、スパルタのカウンター戦術は相性がいい。ユトレヒト戦は22本のシュートを浴びた一方、スパルタは５本のシュートしか打てなかったが、こういう試合展開になると、三戸のスピードが活きる。７分、ユトレヒトのCKを防いだスパルタはロングカウンターを仕掛け、ファン・ベルヘンのラストパスを受けた三戸が、GKとの１対１をチップシュートで制した。このゴールが決勝ゴールとなり、試合後のサポーターは「ミートー！ ミートー！」と名前を連呼しながら、三戸のことを神のように崇めた。
「試合を見てたら分かると思うんですけれど、チームとして全然、納得の行くような内容ではなかった。ロングボールが多く、自分がサイドから１対１を仕掛けることがまったくなく、ボールロストも多かった。だけど、こういう試合を勝てるのが最近のスパルタだと思いますね」
フェイエノールト戦で決めた三戸のゴールも、カウンターから決めたもの。
「カウンターはチーム戦術として持っている。ウイングに自分ともうひとり、速い選手（ファン・ベルヘン）を置いて、今日はふたりでカウンターから仕留めた。これを自分たちの武器にしてます」
フェイエノールト戦のゴールは、オランダ生活２年間の成長の証。彼が初めてデ・カイプ（フェイエノールトの本拠地）に立ったのは、スパルタ入団間もない24年２月11日だった。０対２というスコア以上の完敗を喫した後、三戸はこう語っていた。
「チームとしての差も感じましたし、個人としての差もあった。あらためてチャンピオンズリーグに出るチームだなと感じました。ああいうチームにやっぱり勝ちたい。しかし何と言ってもあのスタジアムの雰囲気がすごかった。人がいっぱい入ってましたし、“アウェー感”を感じました。プレーしていて鳥肌が立ちました。一気にワーってなる瞬間がもうたまんない。スッゲーってなりますね」
あれからもうすぐ２年。デ・カイプでのプレーに慣れた三戸は、チームメイトともにカウンターからフェイエノールト陣内を切り裂き、最後は中央からシュートを決めた。
「年を重ねるごとに、あのスタジアムでプレーができてきていると思います。１年目は、怖かったというか、あのスタジアムは嫌だった。先週もやりましたが、あそこは他のスタジアムとは違う、特別な雰囲気があります。やりづらさがありますね。自分のゴールで３対１にして、80分に交代したんですが、『勝った』と思ってました。でも気付いたら（シェキール・ファン・ペルシの２ゴールで）３対３になった。『また勝てない。これがスパルタだな』と思っていたら（後半アディショナルタイムに）４点目が入って、スパルタが勝ち切った。チームとしての成長を感じました」
スパルタのチームバスが深夜、彼らの本拠地“ヘット・カステール”に着くと、熱狂的なサポーターが待ち構えていた。
「26年ぶりの勝利ですから、普段はゴール裏にいるサポーターたちが集まって、大騒ぎでしたよ。花火をバーンと上げてたし、バスのほうにも飛ばしていたし。すごかったですね。自分もスパルタに来て初めてビッグチームに勝ちました。そこはすごく嬉しい」
しかし、このインタビュー中、三戸は何度も「ユトレヒト戦、フェイエノールト戦ともに自分がゴールを決めてチームは勝ったけれど、チームとしても個人としても内容が良くなかった」と自己批判を繰り返した。
「満足はしないですね。点を決めて勝てたのは、もちろん嬉しいですけれど、どうしても満足感はない。逆にそこで満足しちゃったら終わりかなと思います。そう自分に言い聞かせて頑張ります！」
取材・文●中田 徹
【動画】スピードがえぐい！ ユトレヒト戦、三戸舜介が超高速カウンターから奪った決勝点をチェック！