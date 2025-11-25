ＮＹ各市場 ４時台 ダウ平均は３０３ドル高 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式26日（NY時間14:23）（日本時間04:23）
ダウ平均 49402.21（+303.50 +0.62%）
ナスダック 23652.22（+150.98 +0.64%）
CME日経平均先物 52765（大証終比：-95 -0.18%）
欧州株式26日終値
英FT100 10148.85（+5.41 +0.05%）
独DAX 24933.08（+32.37 +0.13%）
仏CAC40 8131.15（-11.90 -0.15%）
米国債利回り
2年債 3.584（-0.010）
10年債 4.209（-0.016）
30年債 4.808（-0.018）
期待インフレ率 2.314（+0.001）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.867（-0.039）
英 国 4.497（-0.015）
カナダ 3.366（-0.047）
豪 州 4.818（0.000）
日 本 2.229（-0.019）
NY原油先物3 月限（WTI）
1バレル＝60.65（-0.42 -0.69%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5093.80（+76.80 +1.53%）
ビットコイン（ドル）
88080.88（+1595.67 +1.85%）
（円建・参考値）
1358万6476円（+246132 +1.85%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
