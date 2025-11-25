NY株式26日（NY時間14:23）（日本時間04:23）
ダウ平均　　　49402.21（+303.50　+0.62%）
ナスダック　　　23652.22（+150.98　+0.64%）
CME日経平均先物　52765（大証終比：-95　-0.18%）

欧州株式26日終値
英FT100　 10148.85（+5.41　+0.05%）
独DAX　 24933.08（+32.37　+0.13%）
仏CAC40　 8131.15（-11.90　-0.15%）

米国債利回り
2年債　 　3.584（-0.010）
10年債　 　4.209（-0.016）
30年債　 　4.808（-0.018）
期待インフレ率　 　2.314（+0.001）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.867（-0.039）
英　国　　4.497（-0.015）
カナダ　　3.366（-0.047）
豪　州　　4.818（0.000）
日　本　　2.229（-0.019）

NY原油先物3 月限（WTI）
1バレル＝60.65（-0.42　-0.69%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5093.80（+76.80　+1.53%）

ビットコイン（ドル）
88080.88（+1595.67　+1.85%）
（円建・参考値）
1358万6476円（+246132　+1.85%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ