お散歩に持ってこーーッ！！【3COINS】ナチュラルな色味が可愛い◎「新作ペットグッズ」

大切なペットとの時間をハッピーにしてくれるグッズも豊富にラインナップする【3COINS（スリーコインズ】。今回は毎日のお散歩に活躍しそうな「新作ペットグッズ」をご紹介します。ナチュラルな色味でお散歩コーデに合わせやすく使い勝手もよさそうなので、ぜひチェックしてみて。

便利がギュッと詰まった「お散歩ショルダーセット」

マナー袋用のポーチ、ペットボトルホルダー、巾着がセットになった「お散歩ショルダーセット」\1,650（税込）。斜めがけにできるショルダー紐付きで、カラナビを外せば別々に使うこともできるのが嬉しいポイント。15枚分のマナー袋付きです。

スリムにたたんで持ち運べる「蓋付き携帯ボウル」

水分補給やごはん容器として使える「蓋付き携帯ボウル」\330（税込）。ポーチやバッグに取り付けられるカラナビ付きで、約高さ5.1 × 口径11.2cmのボウルには400mlの水を入れることができます。柔らかな素材が使われていて折りたためるのが魅力。

気になったら、ぜひ近くの【3COIN】やオンラインショップをチェックして！

