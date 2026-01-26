Snow Man・目黒蓮、自身の応援方法は「10年後とかの自分を想像して」 みずほ銀行新CMキャラクターに
Snow Manの目黒蓮が、みずほ銀行の新CMキャラクターに起用された。1月27日より開始される「新生活キャンペーン」の新CM「目黒さん登場」みずほ口座開設篇、「目黒さん登場」みずほ楽天カード篇、「目黒さん5分ポーズ」みずほ口座開設篇、「目黒さんWポーズ」みずほ楽天カード篇が1月28日より放送開始。また、27日のみ新CM「もったいない」篇が特別公開される。
みずほ銀行では、1月27日〜6月1日までの期間、口座開設など各種条件達成で最大4万円相当（みずほポイント最大3万2500ポイント＋楽天ポイント最大7500ポイント）が貰える「新生活キャンペーン」を開催。
本CMは、目黒が新生活を始める人々に向けて、みずほ銀行のサービスの魅力を親しみやすく伝える合計5本のCMで構成。
「目黒さん登場」みずほ口座開設篇、「目黒さん登場」みずほ楽天カード篇では、最短5分で口座を申し込める口座開設の手軽さやみずほポイントと楽天ポイントがダブルで貯まるおトクさを視聴者へこそっと教えてくれる。「目黒さん5分ポーズ」みずほ口座開設篇、「目黒さんWポーズ」みずほ楽天カード篇では、天の声からの無茶ぶりにも明るく応えるチャーミングさが映し出されている。
また、「もったいない」篇は、目黒の後ろ姿のみが登場し、斬新な演出でキャンペーンの特典をコミカルに伝える内容になっている。全5本いずれも、新生活をスタートする方々が踏み出す一歩を応援するCMとなっている。
今回は全編スタジオでの撮影となったが、目黒が天の声からの無茶ぶりにポーズで応えるシーンでは目黒とスタッフで笑いが起きた場面もあるなど、終始和やかな雰囲気で撮影が行われた。
実際に「目黒さん5分ポーズ」みずほ口座開設篇では最短5分で口座申込が終わることを表現するシーンや、「目黒さんWポーズ」みずほ楽天カード篇のダブルポーズの撮影場面では、目黒自身がさまざまなバリエーションを試行錯誤され、こだわる様子もみられた。
「もったいない」篇の撮影では、後ろをずっと向くという設定のシュールさに目黒の表情にも笑みがこぼれながらも、カメラが回り始めると真剣な表情へ変わり、“俳優・目黒蓮”のさまざまな表情がみられる1日となった。
撮影後のインタビューで「自分が今の仕事を始めて最初に口座を作ったのが、みずほさんだったので、自分の中ですごく思い出があって」と明かした目黒。今回のCM出演は「感慨深いものがあって、それと同時にすごく嬉しい気持ちになりました」と明かす。
さらに、新生活を応援するキャンペーンにちなみ、目黒流の自分自身を応援する方法を聞かれ、「どうやって乗り越えるのかは正解がないんです。聞きたいです、逆に僕も（笑）」としながらも、「自分は5年後10年後とかの自分を想像して、奮い立たせています。もちろん不安なんですけど、勇気をくれるように未来を想像したりなど、皆さんもやってみたら変わるかもしれないです。他にもっといいのがあれば僕にも皆さん教えてください（笑）」と答えていた。
なお、1月28日よりCMのほかに目黒が出演するSNS動画を順次公開。新生活が始まる人々に向けて、目黒がそっと寄り添うようなメッセージ動画となっている。全5種の動画は、みずほ銀行X公式アカウントにて公開予定。
Snow Manの目黒蓮が出演する、みずほ銀行新CMは、1月28日より放送（※「もったいない」篇は1月27日のみ特別公開）。
目黒のインタビュー（一部抜粋）は以下の通り。
＜目黒蓮 新CMインタビュー＞
■目黒蓮
――みずほ銀行のCMに出演が決まって、お気持ちはいかがでしたか？ 撮影の感想もお聞かせください。
自分が今の仕事を始めて最初に口座を作ったのが、みずほさんだったので、自分の中ですごく思い出があって。今の仕事を始めてから十何年経って、こうしてみずほさんと一緒にお仕事ができて、CMに出ることができるのは、感慨深いものがあって、それと同時にすごく嬉しい気持ちになりました。
――TVCMが放映される1月27日は、新たな年が始まって約1ヵ月。新生活を応援するキャンペーンにちなんで、今年から新生活を始めた方、これから始める方に向けて、目黒さん流の自分自身を応援する方法を教えてください。
新生活なので何か新しいところに飛び込んだりする前で、もちろんワクワクもあると思うのですが、やっぱり不安も少なからず必ずあって。自分もよくそう思うのですが、でもどうやって乗り越えるのかは正解がないんです。聞きたいです、逆に僕も（笑）。聞きたいぐらいなのですが、自分は5年後10年後とかの自分を想像して、奮い立たせています。もちろん不安なんですけど、勇気をくれるように未来を想像したりなど、皆さんもやってみたら変わるかもしれないです。他にもっといいのがあれば僕にも皆さん教えてください（笑）。
――今回、最短5分で口座開設の申し込みができるという特徴があるわけですが、目黒さんが5分だけなんでもできるとしたら、何をしたいですか？
星を見るのが好きなので、宇宙に行きたいです。自分が生きているうちに1回行って見てみたいので。宇宙に行っていろいろ見てみたいです。地球がどう見えるのかなど、普通に思っていたことが普通じゃない世界が広がってると思うのと、星などを見ていて「あそこに自分は見えてるのに、行けないんだ」と思うことがあるんです。なので、見えている星に実際に行ってみたいです。
――このCMをご覧になる方へメッセージをお願いします。
この度新生活キャンペーンのCMに出演させていただくことになりました、目黒蓮です。今回のCMでは新生活が1つのテーマになっているので、皆さんとともに僕も頑張っていけたらなと思っております。CMの方も皆さん楽しみにしていてください。
