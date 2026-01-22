高橋尚子、「ミラノ・コルティナ2026オリンピック」スペシャルキャスターに9大会連続で就任 総合司会・安住紳一郎アナと大会を盛り上げる
TBS系で中継される『ミラノ・コルティナ2026オリンピック』のスペシャルキャスターに高橋尚子、総合司会に安住紳一郎TBSアナウンサーが就任。放送テーマは「4年の軌跡、この一瞬に。」に決定した。
【写真】『ミラノ・コルティナ2026オリンピック』総合司会の安住紳一郎TBSアナウンサー
高橋がスペシャルキャスターを務めるのは9大会連続、安住が総合司会を務めるのは4大会連続となる。選手たちが4年間積み重ねてきた軌跡（ストーリー）を、オリンピックという大舞台での一瞬一瞬に輝かせる――。その瞬間を高橋、安住の2人が熱く、丁寧に届ける。
高橋は「私にとって五輪は人生を変えるような特別な舞台でした。国籍も人種も年齢も異なる選手たちが一堂に会し、それぞれの思いや研ぎ澄まされた力をぶつけ合う場所。その瞬間を現地の皆さんはじめテレビを通じて全世界の方々が笑い、泣き、感情を共有できる。まさに世界中を繋ぐ“スポーツの力”があります。そして選手たちがこの一瞬のために積み重ねてきた4年間の喜びや苦悩。画面には映らない部分も知ると、自分も頑張ろうと、勇気をもらいます」とコメント。
さらに「私は高梨沙羅選手に注目しています。彼女が14歳の頃から取材を続けているのですが、前回のスーツ規定違反という悔しい経験を経て、この大舞台にどのような姿で戻ってくるのか。苦難を乗り越えた彼女のジャンプに注目しています。そして高木美帆選手率いる女子団体パシュートの“一糸乱れぬチームワーク”も楽しみです。互いの呼吸を合わせたスケーティングは美しく、見ていて共感を呼びます。ハラハラドキドキのスリリングな展開もこの種目の魅力です。選手たちがたった一瞬の勝負のために費やしてきた4年間の長い道のり。そこには喜びだけでなく、想像を絶する苦しみや悩み、乗り越えてきた壁があります。競技者としてだけでなく、一人の人間としての“ストーリー（軌跡）”を立体的に伝え、大会後もずっと応援したくなるような、皆様の明日への活力となるような熱い中継をお届けできるように頑張ります」と熱い思いを語った。
一方の安住も「東京、北京、パリに続き4大会目の担当となりました。今回はミラノをはじめ複数の場所で競技が行われます。それぞれの場所で行われる競技の特徴・魅力を存分に感じながらそれを皆様に楽しんでいただけるようにお届けしたいと思います」と意気込みを語る。
続けて「やはり注目は女子フィギュアスケートですね。坂本花織さんは今回の五輪で引退を表明されています。トップの実力を持っている中で、第一線を退かれるのは非常に寂しいですが、最後の大舞台で素晴らしい演技をしてくれると思います」と期待を込めた。
■『ミラノ・コルティナ2026オリンピック』TBS放送日時・種目（※予定）
・2月10日2時8分〜：スキージャンプ 混合団体決勝ほか
・2月14日18時〜：フリースタイルスキー 女子デュアルモーグル決勝、前半戦ハイライト
・2月14日3時45分〜：ショートトラック 女子1000m予選／男子1500m準々決勝・準決勝・決勝／女子3000mリレー準決勝、またはアイスホッケー 女子準々決勝ほか
・2月17日22時〜：スピードスケート 男子団体・女子団体パシュート準決勝／決勝ほか、フィギュアスケート 女子ショートプログラムほか
・2月19日21時40分〜：カーリング 女子予選第9戦・日本 vs 中国ほか
・2月21日17時30分〜：フリースタイルスキー 男子スキークロス予選／決勝、見どころハイライトほか
・2月22日13時〜：後半戦ハイライト
※番組内容は予告なく変更される場合があります。
※高木美帆選手の「高」は「はしごだか」が正式表記。
【写真】『ミラノ・コルティナ2026オリンピック』総合司会の安住紳一郎TBSアナウンサー
高橋がスペシャルキャスターを務めるのは9大会連続、安住が総合司会を務めるのは4大会連続となる。選手たちが4年間積み重ねてきた軌跡（ストーリー）を、オリンピックという大舞台での一瞬一瞬に輝かせる――。その瞬間を高橋、安住の2人が熱く、丁寧に届ける。
さらに「私は高梨沙羅選手に注目しています。彼女が14歳の頃から取材を続けているのですが、前回のスーツ規定違反という悔しい経験を経て、この大舞台にどのような姿で戻ってくるのか。苦難を乗り越えた彼女のジャンプに注目しています。そして高木美帆選手率いる女子団体パシュートの“一糸乱れぬチームワーク”も楽しみです。互いの呼吸を合わせたスケーティングは美しく、見ていて共感を呼びます。ハラハラドキドキのスリリングな展開もこの種目の魅力です。選手たちがたった一瞬の勝負のために費やしてきた4年間の長い道のり。そこには喜びだけでなく、想像を絶する苦しみや悩み、乗り越えてきた壁があります。競技者としてだけでなく、一人の人間としての“ストーリー（軌跡）”を立体的に伝え、大会後もずっと応援したくなるような、皆様の明日への活力となるような熱い中継をお届けできるように頑張ります」と熱い思いを語った。
一方の安住も「東京、北京、パリに続き4大会目の担当となりました。今回はミラノをはじめ複数の場所で競技が行われます。それぞれの場所で行われる競技の特徴・魅力を存分に感じながらそれを皆様に楽しんでいただけるようにお届けしたいと思います」と意気込みを語る。
続けて「やはり注目は女子フィギュアスケートですね。坂本花織さんは今回の五輪で引退を表明されています。トップの実力を持っている中で、第一線を退かれるのは非常に寂しいですが、最後の大舞台で素晴らしい演技をしてくれると思います」と期待を込めた。
■『ミラノ・コルティナ2026オリンピック』TBS放送日時・種目（※予定）
・2月10日2時8分〜：スキージャンプ 混合団体決勝ほか
・2月14日18時〜：フリースタイルスキー 女子デュアルモーグル決勝、前半戦ハイライト
・2月14日3時45分〜：ショートトラック 女子1000m予選／男子1500m準々決勝・準決勝・決勝／女子3000mリレー準決勝、またはアイスホッケー 女子準々決勝ほか
・2月17日22時〜：スピードスケート 男子団体・女子団体パシュート準決勝／決勝ほか、フィギュアスケート 女子ショートプログラムほか
・2月19日21時40分〜：カーリング 女子予選第9戦・日本 vs 中国ほか
・2月21日17時30分〜：フリースタイルスキー 男子スキークロス予選／決勝、見どころハイライトほか
・2月22日13時〜：後半戦ハイライト
※番組内容は予告なく変更される場合があります。
※高木美帆選手の「高」は「はしごだか」が正式表記。