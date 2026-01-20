大相撲初場所

大相撲初場所は25日、東京・両国国技館で千秋楽が行われた。大関・安青錦（安治川）は、優勝決定戦で熱海富士（伊勢ヶ濱）を首投げで下し、2場所連続の優勝を飾った。表彰式では君が代を斉唱した。一夜明け会見では練習したことを告白した。

ウクライナ出身で初土俵からまだ15場所であるが、もう君が代を歌っていた。テレビ中継で口ずさむ様子が映り、視聴者の間でも話題になっていた。

安青錦は26日、ライブ配信された一夜明け会見に出席。君が代について聞かれると「ちょっと練習しましたけど、まだ完璧じゃないと思うんで」と回答。どうやって覚えたかについては「普通に調べて、YouTubeとかだったり。キレイに歌えるように頑張りたいです」。練習したことを明かし「日本で生活する上でやっぱ知っていたほうがいいなって感じです」と話した。

安青錦の告白にネット上の相撲ファンも感動。「ファンになってしまった…」「日本に馴染むのが早すぎる、、、というか、相当頭のいい人なのだろう」「ますます人気出そうね」など声が上がった。

好角家タレントとしても知られる山根千佳もXで「たしか先場所は歌っていなかったよね…？超忙しかっただろうに…すごい」と感銘を受けていた。

21歳の安青錦は昨年11月の九州場所に続く連続優勝。新大関での賜盃となった。また、2場所連続の12勝3敗で、来場所は綱取りに期待がかかる。



