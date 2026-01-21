Snow Man 目黒蓮が、本日1月27日より放映されるみずほ銀行の新TVCMに出演する。

みずほ銀行は、新規口座開設やみずほ楽天カード新規入会／利用など各種条件達成で、最大40,000円相当が貰える『新生活キャンペーン』を本日より開始。それに伴い、CMキャラクターに目黒を迎えた新TVCM『「目黒さん登場」みずほ口座開設篇』『「目黒さん登場」みずほ楽天カード篇』『「目黒さん５分ポーズ」みずほ口座開設篇』『「目黒さんＷポーズ」みずほ楽天カード篇』『「もったいない」篇』が放映される。なお、『「もったいない」篇』は1月27日のみ特別公開とのことだ。

本CMは目黒が新生活を始める人に向けて、みずほ銀行のサービスの魅力を親しみやすく伝える合計5本のCMで構成されている。『目黒さん登場』篇の2本は、サービス内容を目黒が視聴者へこそっと教える映像に。『目黒さん５分ポーズ』篇、『目黒さんＷポーズ』篇では天の声からの無茶ぶりにも明るく応え、『もったいない』篇では目黒の後ろ姿のみが登場し、斬新な演出でキャンペーンの特典をコミカルにカルに伝えている。

今回は全編スタジオでの撮影となり、目黒が天の声からの無茶ぶりにポーズで応えるシーンでは目黒とスタッフで笑いが起きた場面もあるなど、終始和やかな雰囲気で撮影が行われたという。『「目黒さん５分ポーズ」みずほ口座開設篇』の最短5分で口座申し込みが終わることを表現するシーンや、『「目黒さんＷポーズ」みずほ楽天カード篇』のＷポーズの撮影場面では、目黒自身が様々なバリエーションを試行錯誤し、こだわる様子も見せた。

『「もったいない」篇』の撮影では、後ろをずっと向くという設定のシュールさに、目黒が笑みをこぼす一幕も。しかしカメラが回り始めると真剣な表情へ変わり、俳優としても活動する目黒の様々な表情が見られる撮影となった。

さらに、1月28日より目黒が出演する全5種のSNS動画が、みずほ銀行のX（旧Twitter）公式アカウントにて順次公開。新生活が始まる人に向けて、目黒がそっと寄り添うようなメッセージ動画となっている。

■目黒蓮 新CMインタビューQ.みずほ銀行のCMに出演が決まって、お気持ちはいかがでしたか？撮影の感想もお聞かせください。

自分が今の仕事を始めて最初に口座を作ったのが、みずほさんだったので、自分の中ですごく思い出があって。今の仕事を始めてから十何年経って、こうしてみずほさんと一緒にお仕事ができて、CMに出ることができるのは、感慨深いものがあって、それと同時にすごく嬉しい気持ちになりました。

Q.TVCMが放映される1月27日は、新たな年が始まって約1ヵ月。新生活を応援するキャンペーンにちなんで、今年から新生活を始めた方、これから始める方に向けて、目黒さん流の自分自身を応援する方法を教えてください。

新生活なので何か新しいところに飛び込んだりする前で、もちろんワクワクもあると思うのですが、やっぱり不安も少なからず必ずあって。自分もよくそう思うのですが、でもどうやって乗り越えるのかは正解がないんです。聞きたいです、逆に僕も（笑）。聞きたいぐらいなのですが、自分は5年後10年後とかの自分を想像して、奮い立たせています。もちろん不安なんですけど、勇気をくれるように未来を想像したりなど、皆さんもやってみたら変わるかもしれないです。他にもっといいのがあれば僕にも皆さん教えてください（笑）。

Q.今回、最短5分で口座開設の申し込みができるという特徴があるわけですが、目黒さんが5分だけなんでもできるとしたら、何をしたいですか？

星を見るのが好きなので、宇宙に行きたいです。自分が生きているうちに1回行って見てみたいので。宇宙に行っていろいろ見てみたいです。地球がどう見えるのかなど、普通に思っていたことが普通じゃない世界が広がってると思うのと、星などを見ていて「あそこに自分は見えてるのに、行けないんだ」と思うことがあるんです。なので、見えている星に実際に行ってみたいです。

Q.このCMをご覧になる方へメッセージをお願いします。

この度新生活キャンペーンのCMに出演させていただくことになりました、目黒蓮です。今回のCMでは新生活が1つのテーマになっているので、皆さんとともに僕も頑張っていけたらなと思っております。CMの方も皆さん楽しみにしていてください。

（文=リアルサウンド編集部）