ちゃんみなの新曲「FLIP FLAP」を使用！“NURO”新CM＆メイキング公開

ちゃんみなが出演する“NURO（ニューロ）”新CMシリーズ第2弾『NURO「感動を止めるな。」独白篇』が、1月27日より地上波およびデジタルで放映開始。併せてNURO公式YouTubeでは、ちゃんみなの貴重なCM撮影の様子が公開された。

■第2弾CMでは、圧倒的な “静”の表現で魅了

“NURO”の新CMシリーズには、第1弾に続き、ちゃんみなを起用。既成概念にとらわれない表現で世界をアップデートし続けるちゃんみなのパワフルな姿勢と、“NURO”が目指す「制約にとらわれず、人や企業をあらたな可能性へと解き放つ」というブランドの意志が共鳴し、起用に至った。

第1弾でのちゃんみなの圧巻のパフォーマンスが鮮烈な印象を残すなか、第2弾では一転して、圧倒的な“静”のなかで、凛とした佇まいと深みのある語りが、初公開となるちゃんみなの楽曲「FLIP FLAP」とともに、“NURO”ならではの唯一無二の世界観を力強く表現している。動と静、ふたつの側面から描かれるちゃんみなの魅力に注目だ。

さらに、CM撮影の舞台裏やインタビューを収めたメイキング動画もNURO公式YouTubeで公開。ちゃんみなが自身のセリフや演出について監督と意見を交わすシーンも収められている。インタビューでは、“NURO”のメッセージ「感動を止めるな。」が自身を表す言葉であると述べるとともに、 “NURO”やインターネットは好きなものや感動をもたらすものだけにフォーカスして使ってほしいという、彼女ならではの強い想いを伝えている。

また、高速光回線サービス“NURO 光”において、新CMシリーズ第2弾のテレビ放映を記念して、豪華賞品が当たるキャンペーンをスタート。さらに対象期間中、“NURO光”のONU（回線終端装置）は、ちゃんみなやアニメ『鬼滅の刃』などがデザインされた期間限定のデザインBOXで提供され、インターネットが開通するまでの利用体験を彩る。

(C)NO LABEL MUSIC / Sony Music Labels Inc.

■撮影エピソード

撮影当日は凛とした黒いシックなドレス姿で登場。撮影がスタートすると、ちゃんみなは自身のセリフや演出について監督と積極的に意見を交わし、作品づくりに真摯に向き合っていた。撮影の合間には、最新のレーザー技術を用いた演出に強い関心を示し、ライブの演出家としての一面も見えた。

■ちゃんみな インタビュー