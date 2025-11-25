ちゃんみなの新曲「FLIP FLAP」を使用！“NURO”新CM＆メイキング公開
ちゃんみなが出演する“NURO（ニューロ）”新CMシリーズ第2弾『NURO「感動を止めるな。」独白篇』が、1月27日より地上波およびデジタルで放映開始。併せてNURO公式YouTubeでは、ちゃんみなの貴重なCM撮影の様子が公開された。
■第2弾CMでは、圧倒的な “静”の表現で魅了
“NURO”の新CMシリーズには、第1弾に続き、ちゃんみなを起用。既成概念にとらわれない表現で世界をアップデートし続けるちゃんみなのパワフルな姿勢と、“NURO”が目指す「制約にとらわれず、人や企業をあらたな可能性へと解き放つ」というブランドの意志が共鳴し、起用に至った。
第1弾でのちゃんみなの圧巻のパフォーマンスが鮮烈な印象を残すなか、第2弾では一転して、圧倒的な“静”のなかで、凛とした佇まいと深みのある語りが、初公開となるちゃんみなの楽曲「FLIP FLAP」とともに、“NURO”ならではの唯一無二の世界観を力強く表現している。動と静、ふたつの側面から描かれるちゃんみなの魅力に注目だ。
さらに、CM撮影の舞台裏やインタビューを収めたメイキング動画もNURO公式YouTubeで公開。ちゃんみなが自身のセリフや演出について監督と意見を交わすシーンも収められている。インタビューでは、“NURO”のメッセージ「感動を止めるな。」が自身を表す言葉であると述べるとともに、 “NURO”やインターネットは好きなものや感動をもたらすものだけにフォーカスして使ってほしいという、彼女ならではの強い想いを伝えている。
また、高速光回線サービス“NURO 光”において、新CMシリーズ第2弾のテレビ放映を記念して、豪華賞品が当たるキャンペーンをスタート。さらに対象期間中、“NURO光”のONU（回線終端装置）は、ちゃんみなやアニメ『鬼滅の刃』などがデザインされた期間限定のデザインBOXで提供され、インターネットが開通するまでの利用体験を彩る。
■撮影エピソード
撮影当日は凛とした黒いシックなドレス姿で登場。撮影がスタートすると、ちゃんみなは自身のセリフや演出について監督と積極的に意見を交わし、作品づくりに真摯に向き合っていた。撮影の合間には、最新のレーザー技術を用いた演出に強い関心を示し、ライブの演出家としての一面も見えた。
■ちゃんみな インタビュー
Q. 今回のCM撮影や撮影で使用したレーザーの感想を教えてください。
ちゃんみな：まずレーザーについては、私も結構ライブで使うので、演出もやっているんですけど、こういったレーザーの使い方は初めて見て、スモークとレーザーで吸い込まれるような渦巻きみたいな演出を初めて見たので、普通に演出家の視点から見た時に、すごく影響をとても受けました。
Q.NUROのメッセージ「感動を止めるな。」ちゃんみなさんとリンクする部分などはありますか？
ちゃんみな：我々ミュージシャンは、感動を与える側でもあり、受け取る側でもあるんですよね。両者でもあるので、お客さまのみなさんと実際ライブで、一緒に同じ場と同じ感動を共有できるタイミングもあれば、自分が必死にしがみついた音楽に対して、リスナーの方が感動してくださるってこともあると思うと、ずっと“感動”を止めてない作業を自ずとやっているなあって。前回も「NURO」のCMで「感動を止めるな。NURO」っていうのを言わせていただいてたんですけど、その時から時間が経って今もそういうのを自ずとしているなって。「感動を止めるな。」という言葉は、私自身を表す言葉でもありますし、ミュージシャンにとってもアーティストにとっても、表現者としてもプロデューサーとしても、母としても、人間としても、全てにおいて、そこはいちいち感動はしていたいなって思いますね。ときめくというか、私は迷った時に、正解かどうかっていうよりかは、ワクワクする方に行くタイプなので。ワクワクってある種の感動だと思うんですよね。その一個一個をキャッチして生きていきたいなって改めて思いましたね。
Q.インターネット×「感動を止めるな。」ちゃんみなさんの想いを聞かせてください。
ちゃんみな：インターネットの正しい使い方、「NURO」の正しい使い方っていうのは、自分の好きなものとか、自分が感動するものだけにフォーカスをして使っていただきたいなっていうのは、個人的な本当に人間としてのお願いですね（笑）我々だけじゃなく、表に立っている人たちじゃなくても、やっぱり傷ついてしまうっていうぐらい、インターネット自体が広くなったじゃないですか。それが怖い瞬間もあるんですけど、怖いものは本当に見なくていいです。自分が好きなものが何かっていうものを、ぜひ「NURO」を使って、インターネットを使って見つけていって欲しいなと思う次第ですね。
Q.ちゃんみなさんのクリエイティブ活動において、インターネットとのうまい付き合い方などはありますか？
ちゃんみな：私は、ソーシャルネットワークサービス（SNS）っていうものは、正直苦手なんですよ。使うのも苦手ですし、見るっていうのもすごく苦手なんですけど、インターネットがもうある時から、生まれ育っているので、インターネット世代からすると、私が今出来てる音楽だったりとか、そういうものをいちいちこう足を運ばなくても覗ける、世界の扉みたいなものを一個作ってくださったっていうところだと思うんですよね。でも、それはあくまでも覗けるであって、実際に行って生活をして、触れて、触って、目と目があってっていう人間らしいことではないんですけど、覗いているっていう感覚を念頭に置いておいて、色んな旅ができたからこそ、私の今の音楽があると思いますし、今のクリエイティブがあると思っているので。私はインターネットとずっと人生歩んできていますけども、小学校2年生の時に、BIGBANGのMVを見て作曲を始めたっていうのもインターネットのお陰ですし、そこから作曲の仕方とか、自分が使っているソフトの使い方だったりとか、楽器の弾き方だったりとか、調べものだったりとか、学びたいものを積極的に学んで、それが本当かどうかを自分の手で確かめる、自分の目で確かめるっていう作業で、インターネットと付き合ってるので、個人的には良い付き合い方が出来てるんじゃないかなと思っています。
Q.2026年の抱負を教えてください。
ちゃんみな：2025年はめちゃくちゃ作ったんですよ。とにかく作ったんですよ。アルバムもそうですし、ライブ、MVとか、創作っていうものがすごくあった年だったので、そこから広がっていく世界を見たいですね。私も実はアルバムを準備しているので、私の限界を知っていただいた後に、その蕾がどう開くかっていうのを、すごく楽しみにしているので、抱負としては長くなってしまったんですけど、一言でまとめるなら「集める」ですかね。
