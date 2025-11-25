「オリコン週間音楽ランキング」が27日発表され、SixTONESの初のベストアルバム「MILESixTONES −Best Tracks−」（21日発売）が初登場で1位となった。

初週売り上げは57・7万枚。23年発売のサードアルバム「声」の51・7万枚を超えて自己最高記録となった。SixTONESが同ランキングで初週売り上げ50万枚を突破するのは通算2作目。

また、今回でファーストアルバム「1ST」から6作連続、通算6作目の1位獲得となった。男性アーティスト史上4組目となる、ファーストアルバムから6作連続初週売り上げ30万枚超えを達成した。

今作には、YOSHIKIプロデュースのデビューシングル「Imitation Rain」や、RADWIMPS野田洋次郎（40）が書き下ろした最新シングル「Stargaze」をはじめ、各アルバムのリード曲や「Shine with U」（JR東日本CMソング）を全形態共通で収録。ボーナストラックとして、これまで音源化されていなかったジュニア時代の楽曲や、ジュニア時代にカバーしていた先輩グループの楽曲、各メンバーによるプロデュース曲が収録されている。

ランキングは2月2日付。集計期間1月19日から25日。数字はオリコン調べ。