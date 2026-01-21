Snow Man目黒蓮、新CMキャラクター就任 新生活の不安を乗り越える方法とは「5年後10年後とかの自分を想像して…」
【モデルプレス＝2026/01/27】Snow Manの目黒蓮が出演するみずほ銀行の新TVCM「目黒さん登場」篇、「目黒さん5分ポーズ」篇、「目黒さんWポーズ」篇が、1月28日より放映開始。また「もったいない」篇が、1月27日に特別公開された。
本CMは目黒が新生活を始める人々に向けて、サービスの魅力を親しみやすく伝える合計5本のCMで構成。いずれも、新生活をスタートする人が踏み出す一歩を応援するCMとなっている。
今回は全編スタジオでの撮影となったが、目黒が天の声からの無茶ぶりにポーズで応える場面では、現場に笑いが起きるなど、終始和やかな雰囲気で撮影が行われた。
実際にポーズを表現する撮影場面では、目黒自身が様々なバリエーションを試行錯誤し、こだわる様子も。後ろをずっと向くという設定の撮影では、シュールさに目黒の表情にも笑みがこぼれながらも、カメラが回り始めると真剣な表情へ変わり、俳優としても活躍する目黒の様々な表情がみられる1日となった。（modelpress編集部）
― みずほ銀行のCMに出演が決まって、お気持ちはいかがでしたか？撮影の感想もお聞かせください。
自分が今の仕事を始めて最初に口座を作ったのが、みずほさんだったので、自分の中ですごく思い出があって。今の仕事を始めてから十何年経って、こうしてみずほさんと一緒にお仕事ができて、CMに出ることができるのは、感慨深いものがあって、それと同時にすごく嬉しい気持ちになりました。
― TVCMが放映される1月27日は、新たな年が始まって約1ヵ月。新生活を応援するキャンペーンにちなんで、今年から新生活を始めた方、これから始める方に向けて、目黒さん流の自分自身を応援する方法を教えてください。
新生活なので何か新しいところに飛び込んだりする前で、もちろんワクワクもあると思うのですが、やっぱり不安も少なからず必ずあって。自分もよくそう思うのですが、でもどうやって乗り越えるのかは正解がないんです。聞きたいです、逆に僕も（笑）。聞きたいぐらいなのですが、自分は5年後10年後とかの自分を想像して、奮い立たせています。もちろん不安なんですけど、勇気をくれるように未来を想像したりなど、皆さんもやってみたら変わるかもしれないです。他にもっといいのがあれば僕にも皆さん教えてください（笑）。
― 今回、最短5分で口座開設の申し込みができるという特徴があるわけですが、目黒さんが5分だけなんでもできるとしたら、何をしたいですか？
星を見るのが好きなので、宇宙に行きたいです。自分が生きているうちに1回行って見てみたいので。宇宙に行っていろいろ見てみたいです。地球がどう見えるのかなど、普通に思っていたことが普通じゃない世界が広がってると思うのと、星などを見ていて「あそこに自分は見えてるのに、行けないんだ」と思うことがあるんです。なので、見えている星に実際に行ってみたいです。
― このCMをご覧になる方へメッセージをお願いします。
この度新生活キャンペーンのCMに出演させていただくことになりました、目黒蓮です。今回のCMでは新生活が1つのテーマになっているので、皆さんとともに僕も頑張っていけたらなと思っております。CMの方も皆さん楽しみにしていてください。
