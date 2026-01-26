黒よりアイボリーより“この色”！【ハニーズ】40・50代のきれい見え♡「グレージュバッグ」

大人コーデになじむバッグを新調するなら、黒よりマイルドでアイボリーよりシックなグレージュに注目してみて。今回は【ハニーズ】と、その一部店舗でも買える大人ブランド【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】から、オンオフ問わず使えそうなバッグをピックアップしました。手に取りやすい価格も魅力です。

丸みが可愛らしいレザー調ハンドバッグ

【ハニーズ】「やわらかハンドバッグ」\2,980（税込）

上品なグレージュのハンドバッグ。丸みのあるフォルムが可愛らしく、コーデのポイントになりそうです。2,000円台というお手頃価格ですが、レザー調素材が高見え。開口部はファスナー付きで、防犯面でも安心です。取り外しが可能なショルダー紐が付いており、肩掛けもできます。

都会的なムードを醸し出すワンハンドルのバッグ

【GLACIER lusso】「ワンハンドルバッグ」\4,480（税込）

スタイリッシュなワンハンドルのバッグ。洗練されたデザインで、通勤やオケージョンにもマッチします。グレージュにゴールド金具が上品見え。センターのステッチやハンドルの付け根を覆うようなデザインもポイント。小さめながら長財布は入るサイズ感です。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M