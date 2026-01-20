本田仁美所属・SAY MY NAME、リボンモチーフのビジュアル公開 ミューズ就任「すごくうれしく思います」【コメント全文】
8人組K-POPガールズグループ・SAY MY NAMEが、海藻コスメブランド「ラサーナ」の新シリーズ「for Style（フォースタイル）」のミューズに就任したことが27日、発表された。
SAY MY NAMEは、Z世代からエルダー世代に支持を集めるK-POPガールズグループ。メンバー同士が支え合い、共に過ごす時間の中で前向きな気持ちを育んできたメンバーは今、自分自身をまっすぐに肯定できる感覚を大切にしている。「私の名前を呼んで」というグループ名が示す通り、SAY MY NAMEは、世界中の人々の痛みと悲しみに寄り添い、幸せを届ける存在であることを目指している。自分の想いを信じ、仲間とともに歩みながら、一歩ずつ未来を描いていくその姿勢は、多くの共感を集めている。
新しいスタイリング＆高機能ダメージケアの同シリーズとSAY MY NAMEは、“今の自分を大切にすることが、未来の自分への自信につながっていく”という共通の価値観を通じて、自分らしさを楽しみながら前へ進んでいけるよう応援する。
この想いを象徴するのが、リボンモチーフのキービジュアル。リボンは「リンク＝結合」を意味し、今と未来、自分と夢、ブランドとあなたをやさしく結びつける存在。自分を信じる気持ちや、人とのつながりが次の一歩につながっていく、その連なりに寄り添う架け橋でありたいという願いを込めている。
また、「for Style」のキービジュアル撮影のメイキング動画も公開された。今回の撮影では、普段よりも大人っぽい衣装に身を包んだメンバーが、リラックスした雰囲気の中で撮影に臨む様子や、仲間同士で楽しそうにぎゅっと寄り添う姿が印象的な仕上がりになっている。撮影現場の和やかな空気感や、メンバーの素顔が垣間見えるシーンを堪能できる。
今回のヘアスタイリングには、同ブランドのアイテムを使用。動画を通じ、商品が持つ世界観やメンバーの魅力、同シリーズの仕上がりの美しさを感じることができる。
BGMには、昨年末にリリースし話題となっている「UFO（ATTENT!ON）」を起用。UFOを見ると誰もが手を伸ばして目が離せなくなるように、SAY MY NAMEの魅力もUFOのように皆さんの視線をくぎづけにするといった自信が込められた曲となっている。
【コメント全文】
――今回、ラサーナ「for Style」のミューズに決まったと聞いた時はどんな気持ちでしたか。
ヒトミ：今回、私たちSAY MY NAMEが「for Style」のミューズに就任させていただけてすごくうれしく思います。私たちも日々カラーリングだったり、アイロンの熱で髪にダメージを受けているのでヘアケアには普段からも気をつかっています。これから「for Style」を使って、皆さんと一緒にヘアケアを頑張っていきたいと思います！
――商品の見どころ（ポイント）は。
カニー：ピンクのパッケージがかわいくて、毎日のヘアセットの時に使いたいです！
メイ：香りもとっても良くて、カラーや熱によるダメージを受けた髪もケアしながら使えるところが魅力的です。皆さんも一度「for Style」を使ってほしいです！
――撮影で印象に残っていることは。
ドヒ：今回のコンセプトが大人っぽい雰囲気なので、メイクや衣装を普段よりも大人っぽくしました。いつもと違う大人なSAY MY NAMEの一面も見てほしいです！
――きょうのヘアスタイルのポイントを教えてください。
メイ：今回3つの商品で、それぞれの商品を使ってみんなでヘアスタイルを行いました！
ジュニ：私はジュレを使ってポニーテールヘアにしました！ジュレはまとめ髪など束感がつくれるのがポイントです。
スンジュ：私はピュレを使ってウェーブヘアにしました！ピュレはツヤ感もありつつ綺麗にまとまります。
ソハ：私はスプレーを使ってヨシンモリ（女神ヘア）にしました！スプレーはツヤがすごく、どこから見てもきれいなヘアになります。
ヒトミ：「for Style」みんなも使ってね〜！
