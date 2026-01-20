ちゃんみな「いちいち感動していたい」 新CMで新曲公開【コメント全文】
ラッパー・シンガーソングライター・音楽プロデューサーのちゃんみなが、ネットワークサービスブランド「NURO（ニューロ）」の新CMシリーズ第2弾「感動を止めるな。独白篇」（27日放映開始）に出演する。
【CMカット】凛としたたたずまい…静かな美しさを放つちゃんみな
ちゃんみなは、第1弾に続いての出演となり、既成概念にとらわれない表現で世界をアップデートし続けるパワフルな姿勢と、同社が目指す「制約にとらわれず、人や企業を新たな可能性へと解き放つ」というブランドの意志が共鳴し、起用に至った。第1弾では、ちゃんみなの圧巻のパフォーマンスが鮮烈な印象を残したが、第2弾では一転して、圧倒的な“静”のなかで、凛としたたたずまいと深みのある語りが、初公開となるちゃんみなの楽曲「FLIP FLAP」とともに、唯一無二の世界観を力強く表現している。
撮影当日、ちゃんみなは凛とした黒いシックなドレス姿で登場。撮影がスタートすると、自身のせりふや演出について監督と積極的に意見を交わし、作品づくりに真摯に向き合った。撮影の合間には、最新のレーザー技術を用いた演出に強い関心を示し、ライブの演出家としての一面も見えた。
インタビューでは、同社のメッセージ「感動を止めるな。」が自身を表す言葉であるとし、「ミュージシャン・アーティスト・表現者・プロデューサー・母・人間として、いちいち感動していたい。ワクワクを一つひとつキャッチしていきたい」と語った。また、インターネットの正しい使い方については、「好きなものや感動をもたらすものだけにフォーカスして使ってほしい。これは個人的に、人間としてのお願いです」とちゃんみなならではの強い想いを伝えた。
さらに、今年の抱負として、アルバムの準備を進めていることや、限界の先に開く“つぼみ”を楽しみにしていることを率直に語っている。ちゃんみなの言葉の力と多面性が色濃く映し出されたメイキング映像も公開された。
【コメント全文】
――今回のCM撮影や撮影で使用したレーザーの感想を教えてください。
まずレーザーについては、私も結構ライブで使うので、演出もやっているんですけど、こういったレーザーの使い方は初めて見て、スモークとレーザーで吸い込まれるような渦巻きみたいな演出を初めて見たので、普通に演出家の視点から見た時に、すごく影響をとても受けました。
――NUROのメッセージ「感動を止めるな。」について、ちゃんみなさんとリンクする部分などはありますか。
我々ミュージシャンは、感動を与える側でもあり、受け取る側でもあるんですよね。両者でもあるので、お客さまの皆さんと実際ライブで、一緒に同じ場と同じ感動を共有できるタイミングもあれば、自分が必死にしがみついた音楽に対して、リスナーの方が感動してくださるってこともあると思うと、ずっと“感動”を止めてない作業を自ずとやっているなあって。前回も「NURO」のCMで「感動を止めるな。NURO」っていうのを言わせていただいていたんですけど、その時から時間が経って今もそういうのを自ずとしているなって。「感動を止めるな。」という言葉は、私自身を表す言葉でもありますし、ミュージシャンにとってもアーティストにとっても、表現者としてもプロデューサーとしても、母としても、人間としても、全てにおいて、そこはいちいち感動はしていたいなって思いますね。ときめくというか、私は迷った時に、正解かどうかっていうよりかは、ワクワクする方に行くタイプなので。ワクワクってある種の感動だと思うんですよね。その一個一個をキャッチして生きていきたいなって改めて思いましたね。
――インターネット×「感動を止めるな。」について、ちゃんみなさんの想いを聞かせてください。
インターネットの正しい使い方、「NURO」の正しい使い方っていうのは、自分の好きなものとか、自分が感動するものだけにフォーカスをして使っていただきたいなっていうのは、個人的な本当に人間としてのお願いですね（笑）。
我々だけじゃなく、表に立っている人たちじゃなくても、やっぱり傷ついてしまうっていうぐらい、インターネット自体が広くなったじゃないですか。それが怖い瞬間もあるんですけど、怖いものは本当に見なくていいです。自分が好きなものが何かっていうものを、ぜひ「NURO」を使って、インターネットを使って見つけていってほしいなと思う次第ですね。
――ちゃんみなさんのクリエイティブ活動において、インターネットとのうまい付き合い方などはありますか。
私は、ソーシャルネットワークサービス（SNS）っていうものは、正直苦手なんですよ。使うのも苦手ですし、見るっていうのもすごく苦手なんですけど、インターネットがもうある時から、生まれ育っているので、インターネット世代からすると、私が今できている音楽だったりとか、そういうものをいちいちこう足を運ばなくてものぞける、世界の扉みたいなものを1個作ってくださったっていうところだと思うんですよね。でも、それはあくまでものぞけるであって、実際に行って生活をして、触れて、触って、目と目があってっていう人間らしいことではないんですけど、のぞいているっていう感覚を念頭に置いておいて、いろんな旅ができたからこそ、私の今の音楽があると思いますし、今のクリエイティブがあると思っているので。私はインターネットとずっと人生歩んできていますけども、小学校2年生の時に、BIGBANGのミュージックビデオを見て作曲を始めたっていうのもインターネットのおかげですし、そこから作曲の仕方とか、自分が使っているソフトの使い方だったりとか、楽器の弾き方だったりとか、調べものだったりとか、学びたいものを積極的に学んで、それが本当かどうかを自分の手で確かめる、自分の目で確かめるっていう作業で、インターネットと付き合ってるので、個人的には良い付き合い方ができてるんじゃないかなと思っています。
――2026年の抱負を教えてください。
2025年はめちゃくちゃ作ったんですよ。とにかく作ったんですよ。アルバムもそうですし、ライブ、ミュージックビデオとか、創作っていうものがすごくあった年だったので、そこから広がっていく世界を見たいですね。私も実はアルバムを準備しているので、私の限界を知っていただいた後に、その蕾がどう開くかっていうのを、すごく楽しみにしているので、抱負としては長くなってしまったんですけど、ひと言でまとめるなら「集める」ですかね。
