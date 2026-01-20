町田啓太、白石聖と“新！東急リバブルの人”に就任 “家天ぷら”に自信見せる「ぶっちゃけ、ウチ！」
俳優の町田啓太、白石聖が、「新！東急リバブルの人」をテーマにした、東急リバブルの実際の営業現場でのリアリティを体現するイメージキャラクターとして起用された。あわせて、2人が出演する新CM「ぶっちゃけ、どこ？」親友篇、「ぶっちゃけ、どこ？」従兄妹篇、「覚えてよ」篇が27日より放送される。
新CM「ぶっちゃけ、どこ？」シリーズでは町田、白石が同社の営業パーソンを演じ、身近な人々の悩みに答える。親友や従兄とのやり取りで見せる、2人の独特な“間”が見どころ。「ぶっちゃけ……ウチ！」というコミカルなフレーズとともに、同社がさまざまな不動産課題に応えられるプロフェッショナルであることを伝える。
「覚えてよ」篇では、町田と母親・祖母によるユーモラスな会話が展開される。同社の実績を紹介しながら、より身近に感じてほしいというメッセージを込めた構成となっている。
CM出演が決まったときの気持ちについて「うれしかったです！」という率直な喜びを伝えた町田。また、同社のCMではおなじみの「東急リバブル〜♪」のメロディを言えるのではないか、という期待もあったという。サウンドロゴの収録では何度かテイクを重ねつつ、「プロの方々に助けていただき、いい感じになったと思います」と手応えを振り返った。
撮影現場で特に印象的だったシーンは、初日に撮影した「覚えてよ」篇だといい、「お母さんもおばあちゃんも名前を間違えて覚えている、あの感じが（家族）ならではだと思って面白かったです」とコメント。コミカルなストーリーに「挑戦しがいがありました」と、撮影を心から楽しんだ様子を語った。
今回の新CMに出てくるフレーズにちなんで、「ぶっちゃけ、ウチ！」な特技について尋ねると、「最近、家で初めて天ぷらを揚げたんです」と明かした町田。友人にたくさん振る舞うほど大好評だったそうで、「家天ぷらは『ぶっちゃけ、ウチ！』かもしれないです」と笑顔で答えた。
昨年さまざまな作品に出演していた町田は、「専門特化な役どころが多かったんですね。ギターを弾いたり、社交ダンサーをやったり」と2025年を回顧。2026年はヒューマンドラマなど「内面をもっと“ぎゅうっ”と掘り下げていける役柄に挑戦したい」と演技への意欲を示した。また、プライベートな挑戦として、役をきっかけに好きになったというギターを「もっと上手く弾けるようになりたい」と話した。
理想の住まいについては、「できるだけ広くて日当たりが良いところがいいです」と町田。しかし、条件だけでなく、決まるまでのプロセスもすごく大事だと言う。不動産会社の担当者との対話の中で生まれる“安心感”や“信頼感”が、住まい選びには必要だと語りました。また、群馬から上京してきたという町田自身の背景から、「少し緑を感じられる部屋はいいなと思います」と話していた。
最後に、新しい暮らしを考えている方へ「うらやましいですね」と笑顔でメッセージ。「どんな家がいいか考えるだけでワクワクすると思いますし、プロの方や友人に相談しながら、『新しい暮らし』をみんなで楽しんでもらえたらいいんじゃないかなと思います」と呼びかけた。
白石は、新CM出演についての感想を聞かれると、「びっくりしました。とてもありがたく、うれしかったです」と笑顔で答えた。スーツを着こなして臨む撮影では、「新入社員というよりも少しステップアップしたイメージ像で演じさせていただきました」と微笑んだ。
撮影で特に印象に残っているのは、「ウチ！」という一言を多彩なパターンで収録したシーンだそう。「実際のCMでどの『ウチ！』が使われているのか楽しみです」と話しつつ、「間を置いて見つめ合ってからの『ウチ！』、という“間”を意識しました」と撮影の裏側を明かした。
また、「家にいる時間が一番自分らしくいられるんです」と白石。理想の住まいについては、「猫ちゃんや家族とゆったり過ごせる空間ですかね」と、愛猫のエピソードを交えて語った。
これから新しい暮らしを迎える人たちへ、「不安もあると思いますが、楽しいこともたくさんあります」と前向きなメッセージとともに、「好きなものや好きな人に囲まれながら過ごせる場所をつくっていってください」と温かい言葉を送った。
白石に「ぶっちゃけ、ウチ！」と言える得意分野について尋ねると、「手先は器用なほうだと思います」と前置きしながら、絵を描くことや編み物、陶芸にタフティングなど、豊富な創作活動の経験を話した。書道では、小学生の頃に賞をもらった経験もあるという。そんな白石の2026年の目標については、「まずは健康第一」としつつ、実は新居に移ったばかりであることを告白。「部屋を散らかさないこと」を力強く掲げた。
