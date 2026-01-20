オードリー春日俊彰、紫髪の八二分けで「カスガーラ」に 吉高由里子の前で“あいうえお作文”「アレ瓦！」【インタビュー全文】
アレルギー専用鼻炎薬「アレグラFX」（第2類医薬品）の広告キャラクターに、2021年から出演している吉高由里子に加え、新たに春日俊彰（オードリー）を起用した新TV-CM『トゥースなアレグラ人』篇（15秒）・『トゥースなアレグラ人（ジュニア）』篇（15秒）が、2月2日より順次放送を開始することが決定した。
【写真】ちょっと恥ずかしそう？吉高由里子とピースする春日
CM出演6シーズン目となる吉高演じる「花粉症のOL・ゆりこさん」と、春日演じる「花粉に苦しむ地球の人々を救うため100万光年の彼方からやってきたアレグラ人」の「カスガーラ」が登場する新TV-CM『トゥースなアレグラ人』篇。紫色の閃光とともに駅のホームに現れたカスガーラが、人差し指を前に突き出す春日がおなじみのギャグ「トゥース」ではなく、ピースサインをしながら「1日トゥース（2回）！！」と、朝夕1日2回の服用でしっかり効く「アレグラFX」の特長をアピールしている。
新TV-CMの撮影は、駅のホームに突然現れたアレグラ人に吉高演じるOL・ゆりこさんが驚くというシーンからスタート。スタジオ入りした吉高は、毎年顔を合わせる撮影スタッフたちを見て「同じメンバー！」とうれしそう。いざ撮影が始まるとTV-CM特有の、限られた秒数の中で言いきらなければならない早口でのセリフ回しに思わぬ大苦戦を強いられる。監督から「もうちょっと巻き（＝早く）で！」と声がかけられる中、コンマ数秒がなかなか縮まらず「悔しい〜」と肩を落とす場面も。気を取り直して「声に全集中！」と笑顔で臨んだテイクが見事OKとなり、吉高が安堵の表情を見せると、おなじみのスタッフたちも皆自然と笑顔になった。
新アレグラ人「カスガーラ」として、紫色の八二分けヘアに紫色のスペーススーツを着用した春日。スタジオ入りすると、撮影の様子を記録するメイキングカメラに、ことあるごとに視線を向ける。「（春日さんが）すっごくカメラ見てる！」と、その様子だけで撮影スタッフたちが笑顔になってしまう。吉高もアレグラ人姿の春日と対面し、特注のアレグラスーツによって強調された春日の体格に思わず、「こんなに（胸板が）分厚かったっけ？」と驚きを隠せない様子。撮影後のインタビューでは、「頼もしい立派な体格のアレグラ人です」と吉高から期待を寄せられ、「そういうことッ！」と満足げだった。
■吉高由里子＆春日俊彰
――吉高さんはCM出演6シーズン目となりますが、春日さんを迎えて今のお気持ちは？
吉高：圧倒的に（体格が）大きいです。これは花粉が逃げていきます。
春日：頼もしいっていうことですよね。
吉高：頼もしいですね（笑）。
――「アレグラFX」のCMにアレグラ人「カスガーラ」として出演が決まった時のお気持ちは？
春日：ようやく来たか、っていう。ずっとアレグラ人として地球に潜入してましたからね。いつ出動命令が来るんだろうと、常にジムで鍛えながら待ってました。
吉高：満を持して…？
春日：そうですね。気力・体力も十分。体も仕上がってますし…。ちょっと（CM出演が）遅すぎなんじゃないかな？アレグラ星から（地球に）来て、風呂なしアパート住んだり、結婚とかしてるからね！体も仕上がったからちょうどよかったですけどね。
吉高：頼もしい立派な体格のアレグラ人です。
――撮影を終えての感想は？
春日：16年くらい前に（吉高さんと）ご一緒していて、それ以来。16年経ってお互い変わってますから、どうだった？って話をしようと思ったら、もう撮影が終わってました。
吉高：終わっちゃった。いっぱいストーリーがあるのに。
春日：お互いプロフェッショナルなので、（時間が）押すこともなく、基本ワンテイクでみんなが幸せ。
――春日さん。「アレグラFX」のCM出演にあたり、意気込みを「あいうえお作文」で表現すると？
吉高：ここはシ〜ンってさせられないですよね。（笑いが）ドッカンドッカンって！
春日：いきましょうか。
ア…あたいはさ
レ…レアなキャラクター「カスガーラ」
グ…グレートな薬は「1日トゥース！！」の
ラ…ラララ（鬼瓦のポーズをしながら）アレ瓦！（カスカスダンスをしながら）アレアレアレアレアレグラ！アレアレアレアレアレグラ！（アパーのポーズをしながら）アレー！
吉高：強いなー！メンタルが強い！
春日：ギリッギリ汗をかかないくらい。（アレグラスーツを）脱いだらサウナになってるかもわからないけど、全然心はざわつかない。
――2月9日に誕生日を迎える春日さんですが、この1年で達成したいことや新たにチャレンジしたいことは？
春日：アレグラ人だと正体が明かされましたから、この1年と言わずに、2年3年先もアレグラ人として花粉と戦っていきたいと思いますよ。人類を（花粉から）守ってやろうと思ってます！
